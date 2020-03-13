Su Altı Dünyası Kapılarını Sizin İçin Açıyor!

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Yepyeni bir akvaryum deneyimi sunan Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi, dünyanın dört bir yanından gelen tropikal balıklar ile sualtı dünyasını yakından keşfetmenizi sağlıyor. Kıyı bölgelerde yaşayan köpekbalıklarından denizlerin karanlık ve soğuk sularında yaşayan dev örümcek yengeçlerine, deniz tabanın en meraklı balıkları gobilerden zehirli aslan balıklarına, denizlerin en hızlı türlerinden manta vatozlarına kadar binlerce tür ziyaretçileri okyanusların gizemli ve rengarenk dünyası ile buluşturuyor.

Bu bir ilandır.

Kayalık Kıyılar, tünel akvaryumun da içinde bulunduğu Ana Tank, Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve Şelalaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ile 7 farklı tematik bölümden oluşan akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi 200 türden 20.000’in üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor. Hepsi ve daha fazlasını bir arada görmek için hemen bu linke tıklayabilir, biletinizi yakala.co’dan alarak indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için çok eğlenceli olan bu aktivite için bu linke uğrayabilir, daha fazla bilgi edinebilir, size özel indirimlerle sunulan biletleri satın alabilirsiniz.

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