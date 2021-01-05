Stressiz Bir Gün İçin En İyi Sabah Rutini

Sorumluluklarımız olduğu gerçeğini değiştiremeyiz. Kontrolümüz dışındaki şeylerin sonuçlarını da değiştiremeyiz ama nasıl başlayacağımıza ve günlerimizin çoğunu nasıl geçireceğimize karar verebiliriz.

Alarmlarınızı erken ayarlayın

Bazı sabahlar uykuya biraz daha fazla ihtiyaç duyup alarmın ertele düğmesine basmış olabilirsiniz. Aynı zamanda sabah yaptığınız ilk şey tüm gününüze de yön verir. Yani son dakikaya kadar yatakta kalarak kendinize pek de iyilik yapmıyorsunuz. Sabah acele etmek strese yol açacak ve bu stres günün geri kalanına da taşınacaktır. Stressiz bir gün için sabah rutininin ilk adımı kesinlikle erken uyanmaktır.

Telefonunuzu yatağınızdan veya komodininizden uzak tutmayı deneyin. Bu sizi yalnızca alarmınız çaldığında kalkmaya zorlamakla kalmaz, gece geç saatlerde dikkat dağınıklığını da önler. Bu da sizin için daha fazla uyku anlamına geliyor.

Egzersiz yapın

Her sabah kendinize küçük bir hedef belirlediğinizde erken uyanmak daha kolaydır. Bu hedef sizi daha zinde hissettirecek bir egzersiz planı olabilir. Egzersiz yapmak için sabahtan daha iyi bir zaman olamaz. Sadece metabolizmanız için değil aynı zamanda odak noktanızı tüm gün boyunca ayarlayabilir ve sizi daha iyi bir ruh haline sokabilir. Bunun için sabahın erken saatlerinde spor salonuna gitmeniz de gerekmez. Günde en az 15 dakikalık esneme egzersizi yapmayı hedefleyin.

Ayrıca sabah ilk iş biraz temiz hava almaktan daha iyi bir şey olamaz. Köpeğiniz varsa, onu mahallede hızlı bir yürüyüşe çıkarın. Köpeğiniz olmasa bile, hızlı bir sabah yürüyüşü kesinlikle beyninizi uyandırır.

Kahvaltı yapın

Hepimiz "kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu" duymuşuzdur. Sonuçta, bize enerji vermek ve günün ilerleyen saatlerinde dinç tutmak için sabahları biraz yiyeceğe ihtiyacımız var. Şekeri yüksek gıdalar iyi bir enerji kaynağı gibi gözükse de enerjinizdeki artış hızla azalacak ve daha sonra da zihinsel çökmelere yol açacaktır. Bunun yerine protein ağırlıklı güzel bir kahvaltı yapın.

Sabahları kahve içmeden ayılamayanlardansanız bir de yeşil çayı deneyin. Yeşil çay sadece yorgunlukla mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımını ve bağışıklığı iyileştirir.

Teknolojiden uzaklaşın

İşten gelince çoğunlukla pek boş vaktimiz olmuyor. Mailleri ve sosyal medyayı takip etme işini sabaha bırakıyorsanız bundan vazgeçin. Sabahları telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda geçirdiğiniz tüm zaman, aslında sizi düşündüğünüzden daha fazla strese sokabilir. Kadınlar için stresi yenmenin birçok farklı yöntemi vardır. Örneğin, sabahları telefonunuzda vakit geçirmek yerine meditasyon veya derin nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Stressiz bir gün için sabah rutininizi kendinizle ilgili daha iyi hale getirerek güne doğru bir başlangıç ​​yapın.