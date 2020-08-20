Strese Karşı Cildi Korumanın 5 Yolu!
"Son aylarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun kaygıya yol açan, uykularımızı kaçırabilen Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadığımız aşırı stres, hem beyin hem de vücut kimyasında değişikliklere yol açarak, aynı zamanda serbest radikallerin oluşumunu artırarak cildin yaşlanma hızını da artırabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, strese karşı cildi korumanın 5 yolunu anlattı."
- Cildinizin yapısında bir değişiklik farkettiğinizde stres altında olup olmadığınızı kontrol ederek, stresi rahatlatacak yöntemler arayın.
- Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilir, cilt yapısına uygun bir nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanarak cildin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle hassas veya egzamalı bir cilde sahipseniz nemlendirmeyi ihmal etmeyin.
- Cildi güneş ışınlarından korumak için yüksek koruma faktörlü güneş koruyucular kullanın.
- Akneye eğilimli, yağlı cilt yapısına sahipseniz cilt doktoruna başvurarak cildin yağ sentezini azaltan dolayısıyla porların temiz kalmasını sağlayan kremler kullanarak alevlenmelerin önüne geçebilirsiniz.
- Stresi yönetmeyi öğrenin. Stresi yönetmek çok yönlü bir çaba gerektirir. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2-3 gün egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet, meditasyon ve yoga gibi kişinin kendisine iyi gelen bir yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır. Dolayısıyla stresli bir döneme girdiğinizde sakin ve dinlenmiş hissetmenize yardımcı olacak aktivitelerde bulunmanız halinde cildiniz size teşekkür edecektir.