Star Trek Serisi Filmleri - Uzay Yolu Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Toplamda 1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Star Trek serisi, dünya genelinde en çok izlenen 5 bilim-kurgu serisinden biridir. Uzay Yolunun 1973 yılında yayımlanan animasyon serisi Stak Trek: The Animated Serisi ise 2 sezon sürmüş ve 22 bölüm yayımlanmıştır. Star Trek serisinin bu zamana kadar kazandığı ödüller şunlardır: En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı dalında Oscar', Satürn En iyi Yönetmen Ödülü ve Peabody Ödülü.

Stark Trek Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Uzay Yolu

2- Uzay Yolu: Eve Dönüş

3- Uzay Yolu: Keşfedilmemiş Ülke

4- Star Trek: Hanın Gazabı

5- Uzay Yolu: Son Sınır

6- Uzay Yolu: Spock'ı Ararken

7-Uzay Yolu: İlk Temas

8- Uzay Yolu: Yeni Nesil

9- Uzay Yolu

10- Uzay Yolu: İsyan

11- Uzay Yolu: Nemesis

12- Uzay Yolu: Bilinmeze Doğru

13- Uzay Yolu: Sonsuzluk

Stak Trek Konusu

Strak Trek serisinde Jean Luc Picard ve mürettebatın farklı gezegenlerde yaşadığı macera anlatılıyor. Atılgan adlı uzay gemisindeki mürettebatın içerisinde Kaptan Spock, Montgomery Scott ve James T. Kirk karakterleri yer alır.

Star Trek Vizyon Tarihi

1- Uzay Yolu: 22 Mart 1978

2-Uzay Yolu II: Han'ın Gazabı - 10 Eylül 1982

3- Uzay Yolu III: Spock'ı Ararken - 1 Haziran 1984

4- Uzay Yolu IV: Eve Dönüş - 26 Kasım 1986

5- Uzay Yolu V: Son Sınır - 9 Haziran 1989

6- Uzay Yolu VI: Keşfedilmemiş Ülke - 1 Mart 1991

7- Uzay Yolu VII: Yeni Nesil - 17 Kasım 1992

8- Uzay Yolu VIII: İlk Temas - 13 Haziran 1997

9- Uzay Yolu IX: İsyan - 28 Mayıs 1999

10- Uzay Yolu X: Nemesis - 6 Haziran 2003

11- Uzay Yolu- 8 Mayıs 2009

12- Uzay Yolu: Bilinmeze Doğru - 7 Haziran 2013

13- Uzay Yolu: Sonsuzluk - 26 Ağustos 2016

Star Trek Oyuncuları

William Shatner

Eric Bana

Patrick Stewart

Jonathan Frakes

Brent Spiner

LeVar Burton

Michael Dom

Chris Pine

Bruce Greenwood

Star Trek Yönetmeni



1- Star Trek: The Motion Picture - Robert Wise

2- Star Trek: The Wrath of Khan - Nicholas Meyer

3- Star Trek III: The Search for Spock - Leonard Dimoy

4- Star Trek IV: The Voyage Home - Leonard Dimoy

5- Star Trek V: The Final Frontier - William Shatner

6- Star Trek VI: The Undiscovered Country - Nicholas Meyer

7- Star Trek: Generations - David Carson

8- Star Trek: First Contact - Jonathan Frakes

9- Star Trek: Insurrection - Jonathan Frakes

10- Star Trek: Nemesis - Stuard Baird

11- Star Trek - J.J. Abrahams

12- Star Trek: Into Darkness - J.J. Abrahams

13- Star Trek: Beyond - Justin Lin