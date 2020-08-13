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MAHMURE ÖZEL

Spor Yaparken Müzik Dinlemek Performansı Nasıl Etkiliyor?

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Spor Yaparken Müzik Dinlemek Performansı Nasıl Etkiliyor?
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"Antreman sırasında motivasyonunu arttıracak bir şeylere mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Müzik dinlemeyi deneyin!"

Egzersizinizi güçlendirmek, kulaklığınızı takmak kadar kolay olabilir mi? Avustralya'daki Güney Queensland Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre, evet! 

Müziğin egzersiz üzerindeki etkileri üzerine yapılan yaklaşık 140 çalışma sonucunda araştırmacılar, fiziksel aktivite sırasında müzik dinlemenin performansı, oksijen kullanımını ve hatta egzersizden alınan zevki dahi etkilediğini ortaya koydu.

Müziğin sadece egzersiz sırasında olumlu duyguları güçlendirdiği değil, aynı zamanda hem daha verimli hem de eğlenceli bir antrenmanı özetleyen oksijen tüketimini artırdığı da araştırma sonuçları arasında yerini aldı. 

Peki fiziksel aktivite sırasında ne dinlemeliyiz?

Ne tür müzikler dinleyeceğiniz konusu tamamen yaptığınız aktiviteye bağlı. Mesela, mesafe koşusu gibi bir dayanıklılık aktivitesi yapıyorsanız, daha yavaş tempolu bir şarkı, daha uzun koşabilmeniz için daha yavaş bir kalp atış hızınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Öte yandan, HIIT veya sprint gibi daha kısa, patlayıcı egzersizler yapıyorsanız, daha hızlı ritimde müzikler kalp atışınızın hızlanmasını sağlar.

Genel olarak fiziksel aktivite sırasında hızlı müziklerin dinlenmesinin daha iyi olduğu da yağılan çalışma sonuçlarında yer alıyor.

Kilo vermede hormonlarınızı çalıştıracak 6 adımSıkı bir diyet uygulayıp ve düzenli egzersiz yaptığınız halde hala kilo veremiyorsanız dikkat! Sorun hormonlarınızda olabilir. Vücudumuz yağ yakmak için belli başlı bazı önemli hormonlara ihtiyaç duyar. Eğer vücudumuz bu hormonlardan yoksunsa alınan yiyecekler düzgün bir şekilde sindirilemez. Eğer siz de kilo verme sorunu yaşıyorsanız vereceğimiz adımları takip ederek hormonlarınızı harekete geçirebilirsiniz.
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