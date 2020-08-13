Spor Yaparken Müzik Dinlemek Performansı Nasıl Etkiliyor?

Egzersizinizi güçlendirmek, kulaklığınızı takmak kadar kolay olabilir mi? Avustralya'daki Güney Queensland Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre, evet!

Müziğin egzersiz üzerindeki etkileri üzerine yapılan yaklaşık 140 çalışma sonucunda araştırmacılar, fiziksel aktivite sırasında müzik dinlemenin performansı, oksijen kullanımını ve hatta egzersizden alınan zevki dahi etkilediğini ortaya koydu.

Müziğin sadece egzersiz sırasında olumlu duyguları güçlendirdiği değil, aynı zamanda hem daha verimli hem de eğlenceli bir antrenmanı özetleyen oksijen tüketimini artırdığı da araştırma sonuçları arasında yerini aldı.

Peki fiziksel aktivite sırasında ne dinlemeliyiz?

Ne tür müzikler dinleyeceğiniz konusu tamamen yaptığınız aktiviteye bağlı. Mesela, mesafe koşusu gibi bir dayanıklılık aktivitesi yapıyorsanız, daha yavaş tempolu bir şarkı, daha uzun koşabilmeniz için daha yavaş bir kalp atış hızınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Öte yandan, HIIT veya sprint gibi daha kısa, patlayıcı egzersizler yapıyorsanız, daha hızlı ritimde müzikler kalp atışınızın hızlanmasını sağlar.

Genel olarak fiziksel aktivite sırasında hızlı müziklerin dinlenmesinin daha iyi olduğu da yağılan çalışma sonuçlarında yer alıyor.