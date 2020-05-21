Spor Yaparken Maske Kullanılır mı?

Önemli noktalar

Biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığından yayınlanan normalleşme planı çerçevesinde, ülkemizdeki spor salonları 1 Haziran tarihinde açılacaktır.

Herkes yarım kalan spor hayatını veya evde bir şekilde yaptığı antrenmanlarını spor salonlarında devam ettirmek istiyor.

Haliyle risk devam ettiği için maske ile spor yapma konusu gündeme gelmektedir.

Nefes alışverişinin spora etkisi

Spordaki en önemli konulardan biri nefes alışverişidir. Doğru nefes alma ile nabzınızı kontrol altına alabilir, set aralarında tansiyonunuzu düzene sokabilir, akciğer kapasitenizi arttırabilir, setlerde daha yüksek performans gösterebilirsiniz.

Maske ile spor yapılabilir mi?

Hayır, çok risklidir. Geçtiğimiz günlerde Çin’de 3 kişinin maske ile spor yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Bırakın sedanter (az spor veya hiç spor yapmadan, durağan bir yaşantı) bireyleri, profesyonel sporcuların bile zorluk yaşayacağı belirgindir. Bu zorluklar; zor nefes alma, sık ve az nefes alma sonucu kalp ritminin artması, düzensiz kalp atışı sonrası kalbin yorulması, akciğerlerin tam anlamıyla çalışamaması gibi ciddi sonuçlara yol açabilir (Genç olmanız kalp krizi geçirmeyeceğiniz anlamına gelmez).

Peki ne yapacağız?

Özel eğitmeniniz ile özel çalışma içerisine girebilirsiniz, böylelikle herkesin temas ettiği ekipmanlara dokunmak zorunda kalmaz, dokunursanız bile sizden önce dezenfekte edildiğini bilebilirsiniz. Tamamen birebir şekilde (sosyal mesafe kurallarına uyarak) sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ile size özel düzenlenmiş programı uygulayabilirsiniz.