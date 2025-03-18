Spor ve Sinemanın Büyüleyici Buluşması

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Kurmaca kısa film, belgesel film ve uzun metraj filmlerden oluşacak festivalde, 21 ülkeden 60 film izleyicilerle buluşacak. Festivalin film seçkisi, sporun farklı yönlerini ve kültürünü anlatan önemli yapımlardan oluşuyor.

Jüri Üyeleri Belli Oldu

Festivalde yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı. Kısa film jürisinde, Ömer Faruk Sorak, Burcu Kapu, Onur Ünsal, Görkem Yeltan, Feza Çaldıran ve Önder Özen yer alacak. Belgesel film jürisinde ise, Sinan Güler, Zerrin Yazar, Cüneyt Kaşeler, Burcu Hakyemez Dal, Andy Brassell ve Sevecen Tunç görev alacak.

Spor Kültürüne Katkı Sağlama Hedefi

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İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, spor kültürüne katkı sağlamak ve bu alanda yeni tartışma alanları yaratmak amacıyla düzenleniyor. Sporun, hayatın merkezine yerleşmiş büyük anlatılara güçlü bir sahne sunduğunu vurgulayan festival, Türkiye’de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Sinema Gösterimleri İstanbul’un İkonik Salonlarında

Festival kapsamında gösterimler, İstanbul’un kültürel ve tarihi dokusunu yansıtan iki önemli sinema salonunda gerçekleşecek: Beyoğlu Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması. Ayrıca, Hope Alkazar’da kadın futbolu temalı filmler izleyicilerle buluşacak.

Kadıköy Sineması’nda ise 22 Mart gecesi, sabaha kadar 3 kült spor filmi arka arkaya gösterilecek.

Özel Gösterimler ve Söyleşiler

Festivalde her akşam Atlas Sineması’nda özel film gösterimleri yapılacak. "Samia", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Gol Kralı" gibi filmler, söyleşilerle zenginleştirilecek. Bu gösterimler, izleyicilere film ve spor dünyası hakkında derinlemesine bilgiler sunacak.

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Spor ve Sinema Dünyasından Öne Çıkan İsimler

Festivalde spor ve sinema dünyasının tanınmış isimleri de söyleşilerle yer alacak. Yönetmenler Serdar Akar ve Murat Şeker, sinema yazarları Şenay Aydemir ve Uğur Vardan, futbol yorumcuları Önder Özen ve Metin Tekin, yazar Tarık Tufan ve teknik direktör Abdullah Avcı gibi isimler festivaldeki söyleşilerde bulunacak.

Sporun Sinemadaki Etkileyici Anlatımını Keşfedin!

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, sporun sinemadaki etkileyici anlatım gücünü keşfetmek isteyen tüm izleyicileri 20-23 Mart tarihlerinde İstanbul’a davet ediyor!