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Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey

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Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey
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"Doğru egzersiz ekipmanının sizi spor salonuna götürmede bir fark yaratabileceğine inanıyoruz. Doğru tayt, kendinizi daha rahat, iyi ve hatta güvenli hissetmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle spor ekipmanı alışverişinizi biraz daha kolay hale getirmek için liste hazırladık. "

1-Kumaş

Koşu ve antrenman için dokunuşu pürüzsüz, teri çeken ve serin bir kumaş arayın. Yoga veya Pilates yapıyorsanız, hareketinizi kısıtlamayacak yumuşak, esnek bir kumaş tercih etmelisiniz.

2-Vücut tipi

Seçeceğiniz tayt kesinlikle vücut tipinize uygun olmalı. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak kadar rahat ama hareket edebileceğiniz kadar da alanınız olmalı. Yüksek bel ve destekleyici taytların en çok tercih edildiğini de söyleyelim.

3-Cepler

Bacaklardaki cepler kredi kartınızı veya telefonunuzu saklamak için mükemmeldir. Anahtarlarınızı ve paranızı saklamak için ise iç kısımdaki fermuarlı cep işinizi görecektir. İhtiyacınıza yönelik olarak tayt alırken ceplerini kontrol edebilirsiniz. 

4-Reflektörler

Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatte bisiklet, koşu ya da yürüyüşlerde daha fazla görüş için taytta reflektör olup olmadığını kontrol edin.

5-Sıcaklık kontrolü

Özellikle ter tutmayan ve çabuk kuruyan taytları tercih etmelisiniz. Eğer koşuyorsanız, dekolteli kesikli model taytlar hem şıklık katar hem de havalandırma sağlar.

Evde pratik pilates dersiPilatese ilgi duyuyor fakat salona gitmek ya da özel ders almak istemiyorsanız evde tek başınıza etkili bir şekilde pilates yapabilirsiniz. Fizyoterapist Aylin Uçar, evde birkaç ekipman ile yapabileceğiniz pratik pilates hareketlerini gösteriyor. Hadi siz de matınızı serin, ekipmanlarınızı hazırlayın, pilatese merhaba deyip vücudunuzu esnetin.
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