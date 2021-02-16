Soya Fasulyesi Nasıl Yetişir? Soya Fasulyesi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Soya, saçak kök sistemine sahip kazık köklü bir bitkidir. İnsan sağlığına sağladığı faydalar sebebiyle de sıklıkla tüketilmektedir.



Soya Fasulyesi Nasıl Yetişir?



Soya fasulyesi, farklı iklim etkilerine uyum sağlayabildiği için dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilir. Buna göre soya ekiminden elde edilebilecek en iyi verim Mayıs ve Eylül ayları arasında kabul edilmektedir. Yetiştirilme için optimum ortam sıcaklığı 25 derecedir. Ancak 18 ile 40 derece arasındaki tüm sıcaklıklarda yetiştirilmesi mümkündür. Bu aralık dışında kalan düşük ve yüksek sıcaklıklar soya fasulyesinin gelişimi üzerinde negatif etki yaratmaktadır.



Soya fasulyesinin toprak isteği de oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Buna göre aşırı kumlu topraklar dışındaki tüm bölgelerde ekim yapmak ve verim elde etmek mümkündür.



Soya Fasulyesi Nerede Yetişir?



Soya fasulyesi, iklim ve toprak açısından pek seçici değildir. Bu bakımdan dünyanın çok farklı bölümlerinde soya fasulyesi yetiştiriciliği yapmak mümkündür. Bu bitkinin en eski kullanımınınsa Doğu Asya topraklarında olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı kazı çalışmalarında on binlerce yıllık ve kömürleşmiş soya kalıntısına ulaşılmıştır.



Soya Fasulyesi Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye’de soya fasulyesi yetiştiriciliğinin tarihi yeni sayılabilecek bir süre önce başlamıştır. Buna göre ülkemizde bu bitkinin yetiştiriciliğine ilk adım 1930 tarihinde atılmıştır. Bundan sonraki yıllarda ise üretici teminatıyla devam edilmiştir. Türkiye’deki soya üretimi farklı bölgelere yayılmış durumdadır. Ancak üretimin %85 gibi büyük bir kısmı Adana ve Osmaniye tarafından karşılanmaktadır.



Soya Fasulyesi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Soya fasulyesinin anavatanının neresi olduğu hakkındaki tartışmalar henüz bir neticeye bağlanmamıştır. Konuyla alakalı yapılan en yaygın yaklaşım ise soya fasulyesinin menşeinin Çin olduğu yönündedir. Bu bakımdan Asya ülkeleri soya fasulyesinin en çok yetiştirildiği alanlar olarak kabul edilir.



Soya fasulyesi Asya ve Avrupa arasındaki ticari alışverişler sonucunda Avrupa ülkelerine de ulaşmıştır. Ancak bu bölgedeki yetiştirme faaliyetlerinden verimli sonuçlar alınamamıştır. Günümüzde soya tarımı bakımından öne çıkan ülkelerin başındaysa Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Buradaki soya tarımının ülke ekonomisine katkısı oldukça büyüktür. Türkiye de bu konuda başarılı faaliyetler üstlenmekte ve iç talebin tamamını karşılayabilmektedir.