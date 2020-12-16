Sosyal Medyada Dolandırılmamak İçin Bunlara Dikkat Edin!

“DOLANDIRILMAYIN”

Sosyal medya kullanıcılarının biraz uyanık olması gerekiyor. Dolandırıcılar insanları kandırmak için her yolu deniyorlar. Sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak sahte çekilişler düzenleyen dolandırıcılar insanları mağdur ediyorlar.

“KİMSE KİMSEYE BEDAVA BİR ŞEY VERMEZ”

Kimse kimseye bedava ya da karşılıksız bir şey vermez. Fiyatı pahalı olan teknolojik ürün veya takı, aksesuar görselleri kullanarak çekiliş düzenleyen sahte hesaplar, insanlardan çekilişi siz kazandınız, şu iban numarasına kargo ücretini yatırırsanız, kazandığınız ürünü gönderelim şeklinde mesajlarla kandırarak para talep ediyorlar. Bedava ürün kazandığını veya bir kargo parasına binlerce liraya satılan ürünü kazandığını düşünen sosyal medya kullanıcısı ise istenen cüzi miktarı hemen havale ile ya da EFT ile gönderiyor. Ancak sonunda ne ürün geliyor, ne de sahte hesaptan bir ses. Kullanıcı o anda dolandırıldığını anlıyor ama artık nafile. Çekilişe katılmak isteyenlere bazı hesapları takip etme zorunluluğu getiren dolandırıcılar bu yöntemle de müşteri edindikleri kişilere aynı zamanda takipçi satışı da gerçekleştiriyorlar. Yine kendileri tarafından açılan sahte hesaplarla yapılan ürün gönderildi, ürünü aldım, gibi ifadeler içeren sahte mesajlaşmaları yayınlayarak insanların kandırılma ihtimalini arttırıyorlar.

“DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR”

Büyük markaların kurumsal hesapları üzerinden yaptığı çekilişleri bu konudan ayrı tutmak gerekir ancak farklı sahte hesaplar üzerinden çekiliş düzenleyen ve kısa süre içerisinde size “kazandınız” şeklinde mesaj atan hesaplardan uzak durunuz.

SAHTE ÇEKİLİŞLER NASIL ANLAŞILIR?

Siz çekilişe katıldıktan çok kısa bir süre sonra “ kazandınız “ şeklinde bir mesaj gelirse bu kesinlikle dolandırıcıdır. Çekilişi düzenleyen hesabın çekilişi duyurduğu post altında hiç yorum yoksa, yorumlara kapalıysa veya yorumlar hemen siliniyorsa o hesap kesinlikle dolandırıcıdır.

“SOSYAL MEDYA KULLANICILARI UYANIK OLMALIDIR”

Sosyal medyayı kullanan herkesin bu tür sahte çekilişlere şüphe ile yaklaşması gerekiyor. Şüphe etmediğiniz anda potansiyel olarak dolandırılabilir biri haline geliyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları dolandırıcılara ve sahte hesaplara karşı uyanık olmalıdır.