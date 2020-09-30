Sosyal Medya, Ünlüler ve Estetik

Sosyal medyanın gücü…

Son yıllarda sosyal medya araçları estetik cerrahi trendlerini belirlemekte en yaygın kitle iletişim araçlarından birisi haline geldi. Bunda selfie fotoğraflarda adeta patlama yaşanmasının da etkisi büyük. Çünkü bu şekilde kişiler kendilerini daha iyi görüp algılayarak, eksikliklerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini daha iyi kavrayabildi. Ayrıca sosyal medyada takip ettikleri kişilerden başarılı estetik yaptıranları görmeleri ve özellikle before-after fotoğraflarından etkilenmeleri de estetik cerrahiye olan ilgiyi artırdı.



Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var; beklentilerin gerçekçi olması. Eğer sizi rahatsız eden bir sorununuz varsa, estetik kararı almadan önce gerçekten ihtiyacınız olup olamadığı konusunda emin olmak için, mutlaka alanında uzman estetik cerrahlardan bilgi almalısınız. Çünkü doğru beklentiler sonrasında kavuşulan görünüm hem hastanın hem de operasyonu gerçekleştiren doktorun daha başarılı ve mutlu olduğu bir süreç sağlıyor.

Ünlülere benzeme trendi

Temelinde beğenilmek olan güzellik olgusu, özellikle kişilerin hayranı olduğu ünlülere benzeme arzusuyla birleşince estetik operasyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Fakat estetik operasyon yaptırmaya karar vermeden önce unutulmamalıdır ki herkes birbirinden değişik fiziksel ve estetik özelliklere sahiptir. Her insanın yüzü, kemik yapısı, kas dokusu, cilt yapısı birbirinden farklıdır. Bu yüzden estetik operasyonun kişinin doğallığına zarar vermemesi ve bütünlük sağlayarak uyumlu olması gerekmektedir. Bir fotoğraf üzerinden veya işaret edilen ünlüden yola çıkılarak estetik yaptırmak, hem fiziki farklılıklar sebebiyle, hem de kişinin bütüncül olarak kendine özel bir görünümü olmasının doğru olduğu gerçeğinden yola çıkılarak tercih edilmemelidir.

Estetik operasyonlar bir başkasına benzemek için değil, kendini iyi hissetmek ve ruhun bedenle barışmasını sağlamak için tercih edilmelidir. Aynalarla barışık ve öz güveni yüksek olarak hem kendi iç dünyasında, hem de sosyal çevresinde mutlu olmak veya sağlık için tercih edilen estetik operasyonlar, daha başarılı sonuçlar vermektedir.



Op. Dr. Hakan Teymur

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı