Sosis kaç kalori? 100 gram sosis besin değerleri ve kalorisi...

Sosis herkesin mutlaka tattığı bir gıdadır. Farklı şekillerde tüketilebilen sosislerin belirli bir kalorisi bulunuyor. 100 gram sosis içerisinde 346 kalori bulunuyor. Kalori seviyesi yüksek olan bir gıda olarak biliniyor.

Sosis Kaç Kalori?

Gıdaların içerdiği kalori miktarı kişiler tarafından takip ediliyor. Fazla kilolara neden olan kalori miktarları, kişileri rahatsız edebiliyor. Tüketilen gıdaların kalorisini öğrenmek adına kişiler birçok araştırma yapıyor. Sosis de kalorisi araştırılan gıdaların başında yer alıyor. Sosis yaklaşık olarak 346 kaloridir. 100 gram içerisinde bulunan kalori miktarı oldukça fazladır. Sosis seven bireyler kalorisinin yüksek olduğunu bilmeden tüketebiliyor. İnternet ortamında araştırmalar yaparak, sosisin kaç kalori olduğunu öğrenebiliyor.

100 Gram Sosis Besin Değerleri ve Kalorisi

Sosis pişirilerek tüketilen bir gıdadır. Sosisin 100 gramında yer alan besin değerleri değişiklik gösteriyor. Yağ, protein ve içerdiği karbonhidrat oranları gramına göre değişiyor. 100 gram sosis içerisinde toplamda 31 gram yağ bulunuyor. 0,7 gram karbonhidrat içeren bir gıdadır. 100 gram sosis içerisinde yaklaşık olarak 14 gram protein bulunuyor.