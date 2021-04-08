Şönil Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Şönil Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Şönil kumaş genellikle koltuk kaplamalarında kullanılmaktadır. Uzun süreli koltuk kullanımları için şönil kumaş tercih edilir. Bu kumaş aynı zamanda çok da avantajlıdır.

Şönil Kumaş Nedir?

Şönil kumaş günümüzde avantajlı bir kumaş olarak bilinmektedir. Pamuklu ve ya polyester yapıda olsn şönil kumaşlar özellikle koltuk kaplamalarında kullanılmaktadır. Döşeme kumaşlarından birisi olan şönil kumaşlar tekstil sektöründe uzun yıllardan beri bilinmektedir. 18. yüzyıldan itibaren tekstil sektöründe bilinen ve kullanılan şönil kumaşlar tüylü ve kadifemsi bir yüzeye sahip olması ile bilinmektedir.

Şönil Kumaş Nasıldır?

Tüylü ve kadifemsi bir yüzeye sahip olan şönil kumaş koltuk kaplama sektöründe yoğunlukla kullanılır. Bu kumaşlar çekirdek iplik üstüne katlı bir şekilde lif yerleştirilerek imal edilmektedir. Şönil kumaş döşemelik olarak da kullanılır. Kullanışlı ve uzun ömürlü olan bu kumaş türü ise çok fazla tercih edilmektedir. Şönil kumaşların birbirinden farklı rengi ve deseni vardır. Bu desenli şönil kumaşları koltuk kaplamalarına da farklı bir hava verir.

Şönil Kumaş Terletir mi?

Şönil kumaşlar genel olarak tüylü ve kadifemsi bir yüzeye sahip olduğu için çok sıcak tutar. Bu özelliği sayesinde şönil kumaşlar da terletebilir. Bu nedenle şönil kumaşlar genellikle koltuk kaplama alanında kullanılmaktadır. Şönil kumaşların desenli olanları da koltuk kaplamalarında hoş bir görünüm sağlamaktadır.

Şönil Kumaş Özellikleri

Şönil kumaşın da birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Eski dönemlerden beri kullanılan bu kumaşlar diğer kumaşlar ile fiyatı kıyaslandığında oldukça ekonomiktir. Şönil kumaş diğer kumaşlara göre çok daha ekonomik olması ile bilinir. Ekonomik ve fiyatı düşük olan şönil kumaşın kullanıldığı alanlar da bellidir.

Şönil Kumaş Kullanım Alanları

Şönil kumaşın kullanım alanları bellidir. Bunun yanı sıra şönil kumaş genel olarak koltuk döşemesinde kullanılır. Ofis, ev ve araba koltuklarının döşenmesinde de kullanılan şönil kumaşlar rahat ve kullanışlı olmaları ile bilinir. Şönil kumaşlar döşeme sektöründe de en fazla kullanılan kumaş türlerinden birisidir. Şönil kumaşların temizliği de çok önemli.

Şönil Kumaş Esnek midir?

Şönil kumaş sert yapılı ve parlak bir yüzeye sahiptir. Sık dokunan ve genellikle dokuma sektöründe kullanılan şönil kumaşlar esnek bir yapıya sahip değildir. Kıyafet sektöründe kullanılmayan bu kumaşlar kalın da olduğu için kaplama yapılabilir.

Şönil Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Eski yıllardan beri kullanılan şönil kumaş fiyat olarak diğer kumaşlardan çok daha ucuzdur. Bu yönü ile en fazla kullanılan kumaşlardan birisi olan şönil kumaşların yüzeyi de dolgun olur. Şönil kumaşlar daha çok koltuk kaplaması ve dokumalarında da kullanılmaktadır. Şönil kumaşın dökülme oranı çok düşük olduğu için bu kumaş uzun yıllar dayanabilir. Dolgun yüzeyi ile kendini belli eden şönil kumaş kadifemsi bir yapıya sahip olması ile bilinir.

Şönil Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kadifemsi bir yapıya sahip olan şönil kumaş canlı ve parlak bir görünüme de sahiptir. Oldukça kullanışlı olan bu kumaş tüylü olduğu için çok sıcak tutar. Şönil kumaş çeşitleri günümüzde genellikle koltuk kaplamalarında kullanılır. Kalın ve dolgun yüzeyi sayesinde şönil kumaşların kullanım alanlarında ofis, ev ve araba koltuklarının kaplaması yer almaktadır. Dökülme de yapmayan bu kumaşların temizliği de kolay bir şekilde yapılabilir. Şönil kumaş oldukça sıcak tutar.