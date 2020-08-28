Sonbaharda Tüketilebilecek 4 Popüler Besin

Üstelik şans eseri her mevsim, günlük beslenmenize dahil edilmeyi bekleyen, taze ve besleyici ürünlerden oluşan kendi mahsulü ile birlikte gelir. Örneğin sonbahar süper yiyeceklerini ele alalım. Pancar ve brüksel lahanası yıl boyunca çok fazla olsa da, yapraklar renklendiğinde zirveye ulaşırlar. Öyleyse neden mevsimsellikten faydalanırken aynı zamanda besinsel faydalarından yararlanmıyorsunuz?

Bununla birlikte, hiçbir yiyeceğin sağlığınızı iyileştirmeyeceğini ve sizi hastalıklardan korumayacağını belirtmek gerekir. ''Süper gıda" terimi, çoğu zaman bir pazarlama konsepti olarak kullanılıyor. Ancak bu yiyeceklerin aslında faydası olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece tadı harika olmakla kalmayıp aynı zamanda bedeninize ve zihninize de fayda sağlayan bu sonbahar "süper yiyeceklerine" bir bakalım...

İNCİR

İncir aslında tatlı, reçel benzeri bir dokuya sahip içten dışa çiçeklerdir. Çok miktarda lif içerirler ve çok sayıda hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan türü olan en iyi polifenol kaynaklarından biridir.

Sağlıklı bir atıştırmalık için dilimlenmiş taze incirleri bir kase yoğurda karıştırıp tüketin.

PANCAR

Bu kök sebzeler zengin renklerini betalainlerden, güçlü antioksidan ve kanserle mücadele özelliklerine sahip pigmentlerden alır. Pancar ayrıca kalbe ve beyne de fayda sağlayabilir.

BRÜKSEL LAHANASI

Bu mini lahanalar lif, C vitamini (bağışıklık güçlendirici), K vitamini (kanın pıhtılaşması için çok önemlidir) ve kanserle savaşmaya ve hafızayı korumaya yardımcı olabilecek bitki bileşiklerine sahiptir.

ÇİZGİLİ DELİCATA KABAK

Çizgili delicata kabağının eti kremsi, yumuşak bir tada sahiptir; potasyum ve A ve C vitaminleri ile doludur ve lif dolu kabuğu pişirildiğinde yenebilir.