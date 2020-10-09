Sonbaharda Kaş ve Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Bu duruma bir de mevsim geçişleri ilişkili ruhsal dalgalanmaların da eklenmesi kaş dökülmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Vücudun Bu değişim sürecinde ihtiyaç duyduğu bakım yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Profesyonel Makyaj Uzmanı Leyla Tonya, sonbaharı daha az kaş kaybıyla atlatmanın ipuçlarını veriyor.



Kaş kayıpları çoğu zaman fark edilmiyor

Dolgun, sık ve bakımlı kaşlar yüz güzelliğini tamamlayan parçalardır. Bu nedenle kadın güzelliğinin en önemli unsurlarından biri kaşlardır. Mevsim geçişlerinde yaşanan depresyonun etkisiyle sonbaharda kaşlar da yapraklar gibi tel tel dökülüyor. Bunun sonucunda da kaşlarda ciddi seyrelmeler yaşanıyor. Bu durumu pek çoğumuz fark edemiyor. Kaşlarda yaşanan seyrelme de zamanla ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Ayrıca yaz dönemini bakımsız geçiren kaşlar, sonbaharda gücünü daha da yitirebiliyor. Kaşların tekrar çıkması ise uzun bir süre alabiliyor.



Birçok sebep kaş dökülmesini tetikleyebiliyor

Sonbahar etkilerinin yanı sıra bazı faktörler de kaşların dökülmesine sebep olabiliyor. Bunların başında yetersiz beslenmek, kaşları sürekli veya yanlış almak, çeşitli iç hastalıkları sebebiyle hormon bozukluğu yaşamak ve yaş aldıkça kaş köklerinin zayıflaması ve düşmesi gibi maddeler geliyor.



Çözüm kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemleri

Dökülen kaşları yeniden çıkarmak mümkün olabiliyor. Kaş kayıpları sonbaharla ilişkiliyse bunun için kişiye özel, kıl köklerine kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemleri uygulanabiliyor. Yaz sonunda yapılacak bu işlemler, kişilerin mevsim geçişini daha az kaş kaybıyla atlatmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca yaz mevsimi boyunca direkt güneş ışınlarına maruz kalan ve kuruyan cilt için yoğun nem bakımları gerekiyor. Cilt temizliği ve nem bakımları düzenli uygulanırken, yapılan bakımlar da bol su tüketimi ile desteklemelidir.