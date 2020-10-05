Sonbaharda Güneş Lekesi Tedavisi Nasıl Yapılmalı?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, melazma adı verilen bu lekelerin en önemli nedeninin güneş koruyucu kullanmama ya da yanlış kullanım sonucu güneş ışınlarının deride pigment üretimini artırması olduğunu söyledi, güneş lekelerinin tedavisi ve cilt bakımına yönelik bilgiler paylaştı.

Lekelerin tedavisi mümkün



Leke tedavisinde dikkat edilecek noktaların başında doğru güneş koruyucu kullanmak geliyor. Bununla beraber tedavi amaçlı olarak kullanılan kremlerin içeriği değişmekle berber hidrokinon, retinoik asit, azeleik asit, kojik asit, glikolik asit ve c vitamini içeren ürünler kullanılabilir. Özellikle gece kullanılması tavsiye edilen bu ürünler hekim kontrolünde belirlenen süre boyunca kullanılır. Krem tedavilerine ilave olarak karbon peeling uygulamaları, mezoterapi, kimyasal peeling, prp ve bazı maskeler de tedavi amaçlı kullanılabilir. Leke tedavilerinin kış aylarında yapılması önerilir.

“Cildinizi kışa hazırlayın”



Güneş lekesi tedavisi ve cildin kışa hazırlığı için yaşadığımız sonbahar günleri uygun zamandır. Cilt tedavisi ve bakımıyla, kış aylarında görülen deri kuruluğu ve kaşıntılı kızarıkla seyreden egzamaların da önüne geçilebilir. Sağlıklı cilt için alınması gereken önlemlerin başında düzenli aralıklarla nemlendirici kullanmak geliyor.

Cilt sağlığı için banyo yaparken deriyi kurutmayacak ürünler tercih edilmeli. Sabun ve duş jeli banyoda kullanıldığında deride kuruma yapabilir bunların yerine duş kremi, duş yağı ya da vücut şampuanları tercih edilmelidir. Banyodan sonra tüm vücuda nemlendirici uygulanmalıdır.