Son Durak Serisi Filmleri - Son Durak Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Orijinal adı Final Destination olan Son Durak serisinin ilk filmi 2000 yılında izleyiciyle buluştu. Korku - gerilim türündeki ABD - Kanada ortak yapımı filmin senaristliğini Glen Morgan, James Wong ve Jeffrey Reddick üstlendi. Oyuncu kadrosu genç isimlerden oluşan ve özgün senaryosu ile birçok ödüle layık görülen seri toplam 5 filmden oluşuyor. Sinemaseverler için Son Durak serisi filmlerinin isimlerini, yönetmenlerini ve oyuncularını derledik. "
Kader kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan Final Destination serisinin çizgi romanları da yayımlandı. Yapımcılığını Warren Zide, Tobby Emmerich ve Craig Perry'nin üstlendiği filmler, yaklaşık 670 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Serinin 2. filmi En İyi Korku Filmi dalında Saturn Ödülüne aday gösterildi. Toplamda 7 kez Oscar'a aday gösterilen seri uluslararası festivallerden toplam 14 ödül kazandı. Filmin senaristlerinden biri olan Jeffrey Riddick, geçen ay sinema dergilerinden birine verdiği röportajda, serinin 6. filminin çekimlerine başlandığını duyurdu.
Son Durak Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Son Durak
2- Son Durak II
3- Son Durak III
4- Son Durak IV
5- Son Durak V
Son Durak 4 filmi 2009 yılında 3D olarak gösterime girdi ve izleyicilerden tam not aldı. Serinin tamamı Kanada'nın Vancouver eyaletinde çekildi.
Son Durak Konusu
Alex arkadaşları ile Fransa'ya gitmek üzere birlikte uçağa biner. Beklerken uçağın düştüğünü gören Alex, arkadaşlarıyla birlikte uçaktan iner. Uçak havalanır havalanmaz düşer ve tüm yolcular ölür. Alex ve arkadaşları olayın şokunu üstünden atamadan tek tek ölmeye başlar.
Serinin diğer filmlerinde de ''ölümün kaçınılmazlığı'' teması işleniyor. Öleceklerini önceden görüp kadere müdahale eden kişilerin yaşadıkları korku dolu anları anlatan yapım, daha önce hiç işlenmemiş bir konuyu beyaz perdeye taşıyor.
Son Durak Vizyon Tarihi
1- Son Durak - 25 Ağustos 2000
2- Son Durak II - 15 Ağustos 2003
3- Son Durak III - 28 Nisan 2006
4- Son Durak IV - 28 Ağustos 2009
5- Son Durak V - 9 Eylül 2011
Emma Bell
Miles Fisher
Nicholas Dagusto
Ellen Wroe
Jacqualine Maclnee Wood
Shantel Van Santen
Haley Webb
Bobby Campo
Mykelti Williamson
Nick Zano
Mary Elizabeth Winstead
Ryan Merriman
Kris Lemche
Alexz Johnson
Sam Easton
Ali Larter
A. J. Cook
Michael Landes
David Paetkau
James Kirk
Kristen Cloke
Kerr Smith
Devon Sawa
Daniel Roebuck
Seann William Scott
Amanda Detmer
Robert Wisden
Yolanda Corbett
Keegan Connor Tracy
Benita Ha
John R Taylor
Veena Sood
Enid Raye Adams
Son Durak Yönetmeni
1- Final Destination - James Wong
2- Final Destination II - David R. Ellis
3- Final Destination III - James Wong
4- Final Destination IV - David R. Ellis
5- Final Destination V - Steven Quale