Son Durak Serisi Filmleri - Son Durak Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Kader kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan Final Destination serisinin çizgi romanları da yayımlandı. Yapımcılığını Warren Zide, Tobby Emmerich ve Craig Perry'nin üstlendiği filmler, yaklaşık 670 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Serinin 2. filmi En İyi Korku Filmi dalında Saturn Ödülüne aday gösterildi. Toplamda 7 kez Oscar'a aday gösterilen seri uluslararası festivallerden toplam 14 ödül kazandı. Filmin senaristlerinden biri olan Jeffrey Riddick, geçen ay sinema dergilerinden birine verdiği röportajda, serinin 6. filminin çekimlerine başlandığını duyurdu.



Son Durak Serisi Filmleri ve İsimleri



1- Son Durak

2- Son Durak II

3- Son Durak III

4- Son Durak IV

5- Son Durak V



Son Durak 4 filmi 2009 yılında 3D olarak gösterime girdi ve izleyicilerden tam not aldı. Serinin tamamı Kanada'nın Vancouver eyaletinde çekildi.

Son Durak Konusu

Alex arkadaşları ile Fransa'ya gitmek üzere birlikte uçağa biner. Beklerken uçağın düştüğünü gören Alex, arkadaşlarıyla birlikte uçaktan iner. Uçak havalanır havalanmaz düşer ve tüm yolcular ölür. Alex ve arkadaşları olayın şokunu üstünden atamadan tek tek ölmeye başlar.



Serinin diğer filmlerinde de ''ölümün kaçınılmazlığı'' teması işleniyor. Öleceklerini önceden görüp kadere müdahale eden kişilerin yaşadıkları korku dolu anları anlatan yapım, daha önce hiç işlenmemiş bir konuyu beyaz perdeye taşıyor.

Son Durak Vizyon Tarihi

1- Son Durak - 25 Ağustos 2000

2- Son Durak II - 15 Ağustos 2003

3- Son Durak III - 28 Nisan 2006

4- Son Durak IV - 28 Ağustos 2009



5- Son Durak V - 9 Eylül 2011

Son Durak Oyuncuları

Emma Bell

Miles Fisher

Nicholas Dagusto

Ellen Wroe

Jacqualine Maclnee Wood

Shantel Van Santen

Haley Webb

Bobby Campo

Mykelti Williamson

Nick Zano

Mary Elizabeth Winstead



Ryan Merriman

Kris Lemche

Alexz Johnson

Sam Easton

Ali Larter

A. J. Cook

Michael Landes

David Paetkau

James Kirk



Kristen Cloke

Kerr Smith

Devon Sawa

Daniel Roebuck

Seann William Scott

Amanda Detmer

Robert Wisden

Yolanda Corbett

Keegan Connor Tracy

Benita Ha

John R Taylor

Veena Sood

Enid Raye Adams

Son Durak Yönetmeni

1- Final Destination - James Wong

2- Final Destination II - David R. Ellis



3- Final Destination III - James Wong

4- Final Destination IV - David R. Ellis



5- Final Destination V - Steven Quale