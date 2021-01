Son Dönemlerin Popüler Sorunu: Sürekli Can Sıkıntısı Ne Demek?

Can sıkıntısı, hayatınızda nasıl gerçekleştiğine ve devam ettiğine bağlı olarak birkaç anlama gelebilir. Teknolojinin hayatımızın odak noktası haline gelmesi ile sürekli uyaranlara maruz kalıyoruz ve bu da ilgimizi bir noktada toplamamızı zorlaştırıyor. Bu sürekli uyarılma hali, motive olmuş hissetmemizin önüne geçerek bağlantı eksikliğine neden olabilir.

"Can sıkıntısı, kendinizi daha tatsız, üzücü veya harekete geçiren duygulardan korumak için kullanılan bir savunma mekanizması olabilir. Öte yandan kronik bir dikkatin kesilmesi, daha büyük bir depresif modelin belirtisi de olabilir" diyen Klinik Psikolog Ayanna Abrams, "Sürekli can sıkıntısı yaşamanızın kaynağını bilmiyorsanız öncelikle bunu bir düşünün. Uyaranlar bir şeylere odaklanmanıza engel olduğu için mi, kendinizi tatsız ve mutsuz hissettiğiniz için mi yoksa bunların ötesinde daha farklı bir neden olduğu için mi canınız sıkılıyor? Can sıkıntınızı çözmek, onun sebebini bulmak için başlar" ifadelerine yer veriyor.

Can sıkıntısı duygularıyla nasıl baş edilir?

Can sıkıntısını 'kötü' veya 'yanlış' olarak görmek bazen tepkiselliğe yol açabilir. Yani can sıkıntısını kötü bir şey olarak görürseniz, canınız daha çok sıkılacaktır. Şöyle ki, can sıkıntısı duygusu geldiğinde "Ben bunu neden yaşıyorum" diye düşünüp daha da panik yaparsanız kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

Sıkışmışlık hissi de daha fazla sıkılmanıza neden olur ve sonu olmayan bir döngüye girersiniz. Can sıkıntısını kötü görmek ve kendinizi sıkışmış hissetmek yerine sıkıntınızı merak edin. Böylece vücudunuzun nasıl çalıştığı ve o anlarda gerçekten neye ihtiyacınız olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Canınız sıkıldığınızda kendinize şunları sorun:

Sıkıntınız ne kadar sürer?

Canınızın sıkıldığı anlarda neler düşünüyorsunuz?

Sıkılmadığınız bir zamanı düşünün. O anlar nasıldı?

Klinik Psikolog Ayanna Abrams, can sıkıntısının temeline inebilmek için günlük tutmayı öneriyor. Günlük tutmak, ilham bulmak için harika bir egzersizdir. Şu anda zamanınızı geçirdiğiniz tüm yöntemleri düşünün: Ne yapıyorsunuz, kiminle, ne sıklıkla ve neden? Ardından, yapmadığınız ve yapmak istediğiniz her şeyi düşünün. Bunlardan bazılarına doğru küçük adımlar atmak için fırsatlar aramaya başlayın.

Günlük tutmak, sıkıntınız hakkında kendinizle farklı bir şekilde konuşmak ve altında ne olabileceğini daha fazla merak etmek için iyi bir yöntem olabilir.

Son olarak, hiçbir duygunun sonsuza kadar sürmediğini unutmayın. Kronik can sıkıntısı ruh halinizi olumsuz etkilemeye başlarsa bir terapist ile görüşmeyi unutmayın. Kendi kendinize aşamadığınız bir noktaya vardığında bir uzmandan yardım almak en akıllıca çözüm olacaktır.