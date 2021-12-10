Somon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...
"İnsan sağlığına faydalı olan gıdalar arasında balıklar bulunuyor. Balık çeşitlerinden biri olan somonlar pek çok kişi tarafından tüketilebiliyor. Somon balığının içerisindeki kalori miktarı kişilerce merak ediliyor. 100 gram somon balığı içinde bulunan besin değerleri hakkında bireyler kaynaklarda araştırma yapabiliyor. Somon balığı kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi hakkında detayları derledik."
Balık türleri kişiler tarafından sevilerek tüketiliyor. Severek tüketilen balık türleri arasında somonlar da bulunuyor. 100 gram somon balığı içerisinde 208 kalori bulunuyor.
Somon Kaç Kalori?
Balıkların içerisinde bulunan besin değerleri oldukça fazladır. Her insanın belirli zaman aralıklarında balık tüketmesi gerekiyor. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok besin değeri balıklarla karşılanıyor. Somon balığı 208 kaloriye sahip olan balık türleri arasındadır. Lezzet bakımından çok tercih edilen balıklardan biridir.
100 Gram Somon Besin Değerleri ve Kalorisi
Somon balığı içerisinde bulunan besin değerleri hakkında bireyler birçok bilgiye ulaşmak istiyor. 100 gram somon içerisinde 20 gram protein ve 363 mg potasyum bulunuyor. 100 gram somon balığı içerisinde 13 gram yağ vardır.