MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Sağlıklı Yaşam HaberleriSomon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...
GeriSağlıklı Yaşam Somon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam>Somon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...
Sağlıklı Yaşam

Somon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Somon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...

"İnsan sağlığına faydalı olan gıdalar arasında balıklar bulunuyor. Balık çeşitlerinden biri olan somonlar pek çok kişi tarafından tüketilebiliyor. Somon balığının içerisindeki kalori miktarı kişilerce merak ediliyor. 100 gram somon balığı içinde bulunan besin değerleri hakkında bireyler kaynaklarda araştırma yapabiliyor. Somon balığı kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi hakkında detayları derledik."

Balık türleri kişiler tarafından sevilerek tüketiliyor. Severek tüketilen balık türleri arasında somonlar da bulunuyor. 100 gram somon balığı içerisinde 208 kalori bulunuyor.

 Somon Kaç Kalori?

 Balıkların içerisinde bulunan besin değerleri oldukça fazladır. Her insanın belirli zaman aralıklarında balık tüketmesi gerekiyor. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok besin değeri balıklarla karşılanıyor. Somon balığı 208 kaloriye sahip olan balık türleri arasındadır. Lezzet bakımından çok tercih edilen balıklardan biridir.

 100 Gram Somon Besin Değerleri ve Kalorisi

 Somon balığı içerisinde bulunan besin değerleri hakkında bireyler birçok bilgiye ulaşmak istiyor. 100 gram somon içerisinde 20 gram protein ve 363 mg potasyum bulunuyor. 100 gram somon balığı içerisinde 13 gram yağ vardır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi