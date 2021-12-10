Somon kaç kalori? 100 gram somon besin değerleri ve kalorisi...

Balık türleri kişiler tarafından sevilerek tüketiliyor. Severek tüketilen balık türleri arasında somonlar da bulunuyor. 100 gram somon balığı içerisinde 208 kalori bulunuyor.

Somon Kaç Kalori?

Balıkların içerisinde bulunan besin değerleri oldukça fazladır. Her insanın belirli zaman aralıklarında balık tüketmesi gerekiyor. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok besin değeri balıklarla karşılanıyor. Somon balığı 208 kaloriye sahip olan balık türleri arasındadır. Lezzet bakımından çok tercih edilen balıklardan biridir.

100 Gram Somon Besin Değerleri ve Kalorisi

Somon balığı içerisinde bulunan besin değerleri hakkında bireyler birçok bilgiye ulaşmak istiyor. 100 gram somon içerisinde 20 gram protein ve 363 mg potasyum bulunuyor. 100 gram somon balığı içerisinde 13 gram yağ vardır.