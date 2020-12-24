Solgun Tenli Kadınlar İçin Makyaj Önerileri

Siyah yerine kahverengi göz makyajını tercih edin

Siyah bir göz kalemi, hatta maskara hepimiz için klasikleşmiş bir makyaj rengi olabilir. Ancak solgun bir tene sahipseniz siyah renk teninizi çok koyu görünebilir. Bu nedenle siyah kalem ve maskaralarınızdan vazgeçip, kahverengi göz makyajına yönelmeniz gerekir.

Parlak rujlar sürün

Solgun ciltlerde açık renk rujlar pek hoş durmaz. Bunun yerine parlak rujları deneyin. Emin olun, açık tenliler kırmızıyı diğerlerinden çok daha iyi taşır. Dişlerinize sürmemeye veya burnunuza bulaştırmamaya dikkat ettiğiniz sürece, koyu renkli dudaklarla muhteşem görüneceksiniz.

Allık seçimi

Solgun tenli kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri, allık kullanımında aşırıya kaçmaktır. Solgun olduklarından, kendilerine biraz renk vermek için koyu allık sürerek bunu telafi etmeye çalışırlar. Bununla birlikte, çok fazla koyu renk sizi ya hasta ya da abartılı gösterecektir. Bu yüzden açık tonlara bağlı kalmalı ve aşırı canlı görünmemesi için allığı fırçayla dağıtmayı unutmamalısınız.

Bronzlaştırıcı sürmeyin

Bazı kadınlar soluk ciltlerini yüzlerine koyu renkte bronzlaştırıcılar sürerek gizlemeye çalışırlar. Ancak yüzünüz boynunuzdan ve göğsünüzden tamamen farklı bir renkteyse, bu görünüm sorun yaratabilir. Eğer cilt tonunuza uygun bir bronzlaştırıcı bulamazsanız, hiç sürmemeniz en iyisidir.

Gölgeli göz makyajından kaçının

Siyah renk paletlerinden uzak durmanız gerektiği gibi, çok açık renkli ve gölgeli bir göz makyajından da kaçınmalısınız. Bu sizi olduğunuzdan daha solgun gösterebilir.

Alt tonlarda highlighter seçin

Elbette her makyajda highlighter sürmek zorunda değilsiniz. Ancak kullanmak istediğinizde, bunu en doğru tonlarla ve en doğru şekilde yapmalısınız. Highlighter seçerken, çok fazla göze batmayan alt tonları satın almaya özen gösterin. Bu arada altın veya şeftali tonda olanları satın almaktan kaçınmalısınız. Bu tonlar cildinizin rengiyle çatışırlar, bu da aradığınız görünüme ulaşamayacağınız anlamına gelir.