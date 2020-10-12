Soğuyan Havalara Özel: Bal Kabaklı ve Turplu Smoothie Tarifleri
"Havaların soğumaya başladığı şu günlerde raflarda kış sebze ve meyvelerini görmeye başladık. Kış besinlerini kullanarak hazırlatyabileceğiniz 2 leziz smoothie tarifi veriyoruz!"
Bal Kabaklı Smoothie
- 1 çay bardağı haşlanmış püre yapılmış balkabağı
- 1 orta boy muzun yarısı
- 1 çay bardağı süt
- 2 kaşık yoğurt
- İstenilen kadar tarçın
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.
Turplu Smoothie
- 1 orta boy portakal
- 1 küçük boy salatalık
- 1 küçük boy havuç
- 1 adet turp
- 1 adet kereviz
Tüm malzemeleri posası ile birlikte sıkan katı meyve sıkacağından geçirip tüketebilirsiniz.