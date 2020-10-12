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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Soğuyan Havalara Özel: Bal Kabaklı ve Turplu Smoothie Tarifleri
Beslenme Önerileri

Soğuyan Havalara Özel: Bal Kabaklı ve Turplu Smoothie Tarifleri

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Soğuyan Havalara Özel: Bal Kabaklı ve Turplu Smoothie Tarifleri
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"Havaların soğumaya başladığı şu günlerde raflarda kış sebze ve meyvelerini görmeye başladık. Kış besinlerini kullanarak hazırlatyabileceğiniz 2 leziz smoothie tarifi veriyoruz!"

Bal Kabaklı Smoothie

- 1 çay bardağı haşlanmış püre yapılmış balkabağı
- 1 orta boy muzun yarısı
- 1 çay bardağı süt
- 2 kaşık yoğurt
- İstenilen kadar tarçın

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.

Soğuyan Havalara Özel: Bal Kabaklı ve Turplu Smoothie Tarifleri

Turplu Smoothie

- 1 orta boy portakal
- 1 küçük boy salatalık
- 1 küçük boy havuç
- 1 adet turp
- 1 adet kereviz

Tüm malzemeleri posası ile birlikte sıkan katı meyve sıkacağından geçirip tüketebilirsiniz.

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