Söğüt Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Söğüt Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Söğüt ağaçlarının değişen kaynaklara göre 250 ile 600 arasında çeşidi bulunmaktadır. Türkiye de sadece 27 söğüt ağacı türü bulunmaktadır.

Söğüt Ağacı Nedir?

Söğüt ağacı ormanlarda sıklıkla denk gelebileceğiniz ağaç türüdür. Söğüt ağaçlarının 250’den fazla çeşidi bulunması ile boyları değişkenlik göstermektedir. Söğüt ağaçları uzun yapraklı ve kısa dallı bir ağaç türüdür. Genel olarak yaprakları yeşil olarak kalmaktadır. Türkiye de 27 farklı söğüt yetişebilmektedir. Söğütlerden en yaygını aksöğüttür. Sadece Türkiye de yetişen söğütlerde bulunmaktadır. Anadolu söğüdü, Ergüvani söğüdü, Rize söğüdü ve Trabzon söğüdü Türkiye’nin endemik söğüt türleridir. Dünyaya söğüt ağacı Çin ve Japonya’dan dağılmıştır.

Söğüt Ağacı Latince Adı

Söğüt ağacının Latince ismi salix olarak bilinmektedir. Söğüt ağaçlarının farklı türleri olmasından dolayı söğütgiller familyası olarak yer almaktadır. Söğütgiller isminin Latince karşılığı ise Salicaceae olarak geçmektedir. Söğütgillerden yani Salicaceae familyasından söğüt ağacı (salix) farklı ekler alarak isim değiştirmektedir. Türkiye de en çok görülen söğüt türü aksöğüttür ve Latince ismi de salix alba olarak geçmektedir.

Söğüt Ağacı Özellikleri

Söğüt ağaçları bodur ve uzun boylu olarak görülebilmektedir. Türkiye’de ki en yaygın söğüt olan aksöğüt 25 ile 30 metre uzunluğuna kadar ulaşabilmekte ve 100 yıla kadar yaşayabilmektedir. Süs amaçlı kullanılan sarkık söğüt 8 ile 10 metre arasında uzayabilmektedir. Keçi söğüdü her ormanda bulunabilen bir ağaç türüdür ve 50 yıla kadar yaşayabilmektedir. Söğüt ağaçlarının türlerine göre özellikleri de değişkenlik göstermektedir.

Söğüt Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Söğüt ağacı yılın her ayında dikilebilecek bir ağaç türü olsa da söğüt ağaçları güneş ve aydınlık zamanları sevmektedir. Sulak bir yerde gün ışığı alabilecek yerlere diktiğinizde yılın her mevsimi dikilebilecek bir ağaç türüdür.

Söğüt Ağacı Nerede Yetiştirilir?

Söğüt ağaçları genel olarak nemli topraklarda toprağa tutunup büyüyebilmektedir. Bu nedenle söğütler dere boylarında veya söğütlüklerde yetiştirilmektedir. Söğütlerin çok farklı modelleri olduğu için her ormanda bulunabilmektedir. Ülkemizde bölgelere göre söğüt ağacının türü değişebilmektedir. Söğüt ağacının yetiştirilebilmesi için nemli topraklar su kenarları veya dere kenarları lazımdır.

Söğüt Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Söğüt ağacı nemli ortamlarda veya dere kenarlarında kolaylıkla kendi kendine büyüyebilen bir ağaç türüdür. Nemli topraklarda rahatça köklerini toprağa uzatabilmektedir. Söğüt ağacını yetiştirmek için çok bir çabaya gerek yoktur.

Söğüt ağaçlarının budama dönemi ise kış aylarının sonudur. Kış aylarının sonunda yapılan budama işlemi ilk baharda eski haline dönecektir. Söğüt ağacını diktikten sonra belirli aralıklarla düzenli bir şekilde dallarının ucundan kesilmesi ağacın sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlayacaktır.

Söğüt Ağacı Yaprak Döker mi?

Söğüt ağaçları sulak bölgeler de yetiştiği için yapraklarını yeşil olarak muhafaza edebilseler de kış mevsimlerinde yaprak dökmektedir. Genel olarak söğüt ağacı türlerinin çoğunluğu kış aylarında yaprak döker. Nadir söğüt ağacı türleri vardır o ağaç türleri yılın hiçbir döneminde yaprak dökmemektedir.

Söğüt Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Söğüt ağacı bakıma ihtiyaç duyan bir ağaç türü değildir. Sağlıklı ve hızlı büyümesi isteniyorsa düzenli olarak budama işlemi yapılması söğüt ağacına yeterli bir bakım olacaktır. Büyüdüğünde de kış aylarında budanması yeterli bir bakımdır. Söğüt ağacı büyürken ve büyüdükten sonra düzenli olarak gövdesi ve yaprakları hastalıklara karşı kontrol edilmeli ve hastalık karşısında erkenden tedaviye başlanmalıdır.

Söğüt Ağacı Faydaları Nelerdir?

Söğüt ağacı faydaları oldukça fazladır. Söğüt ağacının her parçası fazlasıyla faydalıdır. Her parçasından bir ürün yapılabilmektedir ve hepsi insan vücuduna son derece faydalı ürünlerdir. İlaç yapımlarında kullanılmaktadır.

Söğüt Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Söğüt ağacı hastalıkları oldukça fazladır. Bu hastalıklardan bazıları beyaz öz odun çürümesi, Kahverengi Yaprak Spotu, Siyah yaprak nokta ve söğüt kabuğu gibi hastalıklardır.

Söğüt Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerede Kullanılır?

Söğüt ağaçlarını tek kapsüllü meyveleri ilaç yapımında kullanılmaktadır. Meyvelerinin dışında söğüt ağaçlarının kabuklarında yer alan salisin maddesinden değişik ilaçlar yapılmaktadır. Bu maddeden yapılan ve en yaygın ilaç Aspirin’dir. Hititler döneminden beri söğüt ağacı farklı ilaçlar elde etmek için kullanılmış ve fazlasıyla yararlı bir ağaç türüdür. Söğüt ağacı birçok alanda kullanılmaktadır. Keçi söğüdünden kazık, sırık gibi ürünler elde edilmektedir. Türlerine göre kullanım.