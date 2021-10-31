Soğuk Terleme Neden Olur, Neyin Belirtisidir? Ani Soğuk Ter Basması Neyin Habercisidir?

Soğuk terleme, genel olarak vücudun vermiş olduğu bir uyarı olabilir.



Soğuk Terleme Neden Olur?



Soğuk terlemenin pek çok farklı nedeni olabilir. Genel olarak vücut bunu bazı panik anlarında yapar. Vücudun panik, korku, heyecan, şok ya da nefes alamama gibi sorunlarına ter bezleri daha fazla çalışarak kişinin bu zor anlarda oldukça zor bir durumda olduğunu belli eder. Soğuk terleme tek başına bir rahatsızlık değildir. Ama ek olarak görülen sıkıntıların olması, kişinin bir hastalığının olduğunu gösterebilir.



Soğuk terlemek, genellikle panik anında ya da aşırı stresli durumlarda kişilerin vücudunun vermiş olduğu bir tepkidir. Soğuk terlemek, uzun süreli olursa dikkate alınması gereken ve ihmal etmeden uzman bir doktora başvurmanız gereken durumlar arasında yer alır.



Soğuk Terlemek Neyin Belirtisidir?



Soğuk terlemek, bazı önemli hastalıkların habercisi olabilir. Soğuk terlemek aslında bir tür şoktur. Genellikle kişiler şoka girdiği zaman, tepkilerini soğuk terleyerek gösterir. Şok durumu ise, kişinin organlarının diğer işlevini durdurur. Bunun sonucunda organlar oksijen ya da kan akışı sağlamaz.



Uzun süreli şoklarda ise kişiler kalıcı bir hasar alabilir. Hatta bazı durumlarda kişiler hayatlarını bile kaybedebilir. Soğuk terleme, genellikle aniden gelen bir rahatsızlıktır. Tek başına önemli bir rahatsızlık olmasa da soğuk terleme, önemli hastalıkların habercisi olabilir. Kadınlarda yaşanan menepoz evresi de soğuk terlemenin en yoğun yaşandığı anlar arasında yer alır.



Ani Soğuk Ter Basması Neyin Habercisidir?



Aniden soğuk ter basması, pek çok hastalığın habercisi olabilir. Soğuk terlemeye yol açan hastalıklar ise şu şunlardır;

Hipotansiyon hastalarının, tansiyonlarının düşmesi halinde sürekli bir şekilde soğuk terleme yaşayabilirler.

Soğuk terleme depresyon, kalp çarpıntısı, şizofreni, bipolar bozukluk ve benzeri pek çok rahatsızlıkta görülebilir.

Soğuk terlemeye yol açan en bilinen hastalıklar arasında migren rahatsızlığıdır. Migren rahatsızlığı belirtileri arasında soğuk terleme de yer alır. Kişiler migren ağrısı çekmeden önce ve sonrasında bu durumu yaşayabilirler.

Enfeksiyon durumları genellikle kişilerde soğuk terleme etkisi yapar. Bunun nedeni de kişinin vücudunun o anda bir savaş halinde içine girmesidir.

Sepsis, kana bakteri karışması durumuna denir. Bu durumda ise, kişinin bağışıklık sistemi zarar görür ve kişiler terleyerek belirli bu soğuk bir şekilde terleyebilir.

Soğuk terleme kalp krizi öncesinde görülen en belirgin belirtiler arasında yer alır.

Stres ve kaygı içinde olan kişilere soğuk terleme durumu yaşanabilir.

Menopoz döneminde kadınların hormonlarının hızlı bir şekilde değişmesi nedeni ile kişiler ani bir şekilde sıcak ya da soğuk terleyebilir.

Hipoglisemi, diğer bir adı ile de düşük kan şekeri bulunan kişilerin kan şekeri normalden çok daha fazla düştüğü zaman ani bir terlemeye maruz kalabilir.

Beslenme tarzınız da terlemeye neden olabilir.

Terlemenin Nedeni Olabilecek Hastalıklar