Soğuk Rooibos Çayı Tarifi
"Türkiye’de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, ‘kırmızı çay’ olarak da anılmaktadır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş hem serinletici hem de düşük kalorili formu korumaya ve sıvı tüketimini artırmaya katkı sağlayacak soğuk roobios çayı tarifi verdi..."
Malzemeler:
· 1 litre kaynamış su
· 2 Rooibos poşet çay
· Kabuklu limon dilimleri
· Taze nane yaprakları
Tarifi:
Büyük bir sürahi içerisinde Roobios çaylarının üzerine kaynamış suyu dökün. 10 dakika bu şekilde demleyin. Ardından çay poşetlerini çıkarın ve limon dilimleri ile nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis sırasında buz küpleri ekleyin. Bu tükettiğiniz içecekle günlük sıvı ihtiyacınızın 1 litresini karşılamış olursunuz. Aynı gün içerisinde tekrar aynı karışımı tüketmek yerine sadece su içerek sıvı ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz.