Soğuk Havalarda Portakal Suyu İçin! Bakın Nasıl fayda Sağlıyor...

Soğuk hava şartlarının olduğu şu günlerde grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korunmada ve iyileşme evresinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesi çok kritik.

Özellikle C vitamininin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, her gün bir bardak portakal suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Vücutta yapımı mümkün olmayan ve ancak dışarıdan alınan besinlerle vücuda girebilen C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıklara davetiye çıkarılıyor.

Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin giderilmesi için tüketilmesi gerekiyor.

Düzenli olarak tüketilen portakal suyu kişinin hastalıktan korunmasına yardımcı oluyor. Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı vardır. Bir bardak portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor.