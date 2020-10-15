Soğuk Algınlığına Birebir: Karabiber Çayı

Karabiber çayı tarifi

Malzemeler:

6 adet tane karabiber

2 adet karanfil

1 diş sarımsak

1 çubuk tarçın

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil

Dilerseniz ½ çay kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

Tüm malzemeleri bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz.

Karabiber çayının faydaları

Karabiber çayı antioksidan ve serbest radikalleri azaltıyor.

Soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağlıyor.

Karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletiyor.

Sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.

Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını arttırıyor. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırıyor.

Bu tarifin içinde bulunan zencefilin %3’ünü uçucu yağlar oluşturur ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden alır. Bunun dışında zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir.

Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ediyor. Diş ağrımız varsa karanfil bize bu konuda da yardımcı oluyor.

Tarçın ise glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabiliyor. Kullanıldığında şeker isteğini azaltıyor.

Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olanların bu çayı tüketmeleri önerilmiyor.