Soğan Nasıl Yetişir? Soğan Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Soğan, doğrayanları ağlatsa da bütün yemeklere enfes bir lezzet katar. Soğan katılmamış yemeklerde bir şeyler eksik olur. Bu önemli sebze; salatalarda, zeytinyağlılarda, et yemeklerinde, hamburgerde, makarnada, pizzada ve akla gelecek hemen her şeyde kullanılır.

Soğan Nasıl Yetişir?

Soğan 2 yılda yetişen bir sebzedir. Genelde soğanın ilk yıl yumrusu, ikinci yıl ise tohumu oluşur. Ülkemizdeki bazı soğanlar ise 3 yılda yetişir. Bu 3 yıllık soğanların ilk yılında arpacık soğan, diğer 2 yıllarında ise sırasıyla yumru ve tohum oluşur. Soğan sıcak toleransı yüksek olan bir sebzedir. Ancak serin iklimlerde daha rahat eder. Soğanın ortalama sıcaklık ihtiyacı ise 12 ila 13 derece arasındadır. Filizlenmeye başlayan soğanlar, bu dönemde 20 dereceye kadar sıcaklık isterler. Soğan bitkisinin yetişmesinde sıcaklık ve gün uzunluğu faktörleri önem arz eder.

Soğan Nerede Yetişir?

Soğan yetişmesinde sıcaklık ve günlerin uzunluğu etkilidir. Baş oluşumu gerçekleşmiş soğanlar olgunlaşmak için 24-27 derece sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Günlerin 10-12 saate ulaştığı bölgelerde soğan bitkileri baş bağlamaya başlar. Soğuk ve kısa günlerin olduğu bölgelerde soğan yetiştirilemez.

Soğan Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Türkiye'de kuru soğan yetiştiriciliği son derece yaygındır. Hemen her iklime uyum sağlamış olan soğan; Türkiye'de çok sert karasal iklimin hakim olduğu Doğu Anadolu Bölgesi haricinde kalan her bölgede yetiştirilir. Türkiye'deki soğan yetiştiriciliği; Akdeniz Bölgesi'nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi, Orta Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak yapılır. Türkiye'de en fazla kuru soğan yetiştiriciliği Amasya ilinde yapılır. Bursa Karacabey, Ankara Polatlı bölgeleri de soğan üretiminde Türkiye'de Amasya'dan sonra önde gelen bölgeler arasında yer alır.

Soğan En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Soğan bütün dünyada sofraları tatlandıran bir sebzedir. Sıcak ve uzun günleri seven soğan bitkisi, soğuk havalardan çok hoşlanmaz. Yine de serin alanlarda soğan yetiştiriciliği yapılabilir. Soğan üretimi ve tüketimi bütün dünyada yoğun bir şekilde yapılır. Soğan üretiminde dünya sıralamasında ilk sırayı Çin Halk Cumhuriyeti alır. Soğan üretiminde ikinci sırayı ise Hindistan alır. Dünyada en fazla soğan tüketimi ise Libya'da bulunuyor.