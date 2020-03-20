Soğan Kabuğu Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kadınların en çok tercih ettiği renklerden olan soğan kabuğu saç rengi kişinin daha genç görünmesine ve yüzünün aydınlanmasına yardımcı olur. Dikkat çekici tonlar arasında olan soğan kabuğu, kadınlar tarafından en çok tercih edilen renklerdendir.

Soğan Kabuğu Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Soğan kabuğu saç rengi, göz rengini ve cilt renginin doğal güzelliğini olumlu bir şekilde vurgular. Hafif ahşap, bakır ve kahverenginin karışımı olan bu yon, kadınları kalabalıktan ayırır. Dünyaca ünlü stilistler bu saçlara sahip olan kadınların etkisine Slav havası ismini verirler. Güzellik, yaygın yaygın inanıştaki gibi göreceli değildir. Soğan kabuğu doğal açık bir renktir ve tüm tonları doğal tonlara dayanır.

Yaz aylarında saçın güneşte yanması ve altın bir patinanın ortaya çıkması gibi bir izlenim oluşturan soğan kabuğu kişinin tarzı hakkında karşıdaki kişiye fikir verir. Saç tasarım uzmanları soğan kabuğu saç rengine sahip olanların dışa dönük insanlar olduğunu söylerler. Soğan kabuğu saç rengi en çok beyaz tenli kadınlara yakışır. Göz rengi her tonda olabilir, önemli olan ten renginin açık olmasıdır. Bu sayede stilistlerin söylediği gibi Slav havası yakalayabilirsiniz. İkincil olarak bronz ve buğday tene sahip olanlar ciltleri ile saçları arasında bir ortaklık kurmak için bu tonları tercih edebilirler.



Soğan Kabuğu Saç Rengi Akar mı?

Soğan kabuğu saç rengi ara bir renktir. Net bir tınısı yoktur. Ara renklerden olan bu ton akmaya meyilli değildir. Saçınızı bir kez soğan kabuğuna boyattıktan sonra uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Doğal saçların üzerine, ekstra bir açtırma gerektirmeden kullanılabilen soğan kabuğu rengi boyalı ve doğal saçların üzerine direkt olarak uygulanabilir.

Koyu renk saçların üzerinde biraz daha koyu bir ton bırakır. Soğan kabuğu doğal renklerin parlaklığını ve koyuluğunu içerir. Herhangi bir saç rengine mükemmel uyum sağlar. Yüzün hatlarını vurgular ve mütevazı bir saçlara yoğunluk etkisi verir.

Soğan Kabuğu Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Soğan kabuğu saç renginin bakımı kolaydır. Ara bir renk olduğu için yıkadıkça sarıya akmaz veya rengi açılmaz. Saçın matlaşmaması için güneş ışığından muhafaza edilmesi yeterlidir. Aynı şekilde tuzlu su veya klorlu su ile sürekli temas halinden kaçınılmalıdır.