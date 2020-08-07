Sodalit Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Sodalit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Sodalit taşı, genellikle çivit mavisi renginde olan ve burçlar arasında yay burcunun taşı olarak bilinen bir doğal taştır.

Sodalit Taşı Nedir?

Sodalit taşı genellikle günümüzde sunduğu doğal taş güzelliği ile aksesuar ya da takının yanında bir de süs eşyası olarak da çok yaygın değerlendirilmektedir.

Sodalit taşı içeriğinde bulunan yüksek sodyum minerallerinden ismini alan bir taştır. Bu taş dünyanın farklı pek çok yerlerinden çıkarılan etkileyici bir taş olup süs eşyası, takı ya da mücevherat olarak da değerlendirilmektedir.

Sodalit Taşı Nasıl Oluşur?

Sodalit taşı, mavi renk üzerine beyaz renkte çizgileri ya da benekleri olan bir taştır ve bu sodalit taşındaki çizgiler oldukça güzel bir etki yaratmaktadır. Bu taş üzerindeki çizgiler genellikle damarlı bir şekilde görünmektedir. Sodalit taşının üzerinde mavinin çoğu renk tonlarını bulmak mümkündür. Bu sayede takı olarak en sık kullanım şekli yüzük ve kolye yapımındadır.

Sodalit taşı oluşumunda magmatik kayaçlardan gerçekleşmektedir. Bunlar, milyonlarca yıllar içerisinde kimyasal ya da fiziksel reaksiyonlar sonucunda meydana gelmiştir. Ayrıca lav püskürmelerinin sonucunda lav üzerinden ani soğumalar ile birlikte yıllar içinde pek çok farklı şekiller aldığına rastlamak mümkündür.

Sodalit Taşı Nerelerde Bulunur?

Sodalit taşı, dünya çapında birçok ülkede çıkarılmaktadır. Bu ülkelerin başında Brezilya ve Kanada gelmektedir. Sonrasında ABD, Hindistan, Fransa, Rusya, Romanya ve Myanmar gibi ülkeler de Brezilya ve Kanada’yı takip etmektedir.

Sodalit Taşının Özellikleri

Sodalit taşı eski zamanlardan günümüze kadar en değerli ve de en özel madenler içinde yer almaktadır. Ortalama bir sertliğe sahip olan sodalit taşının sertlik derecesi 6’dır. Bu taş önemli ya da sert bir darbe aldığında kırılma ihtimalinin olması söz konusudur. Bu nedenle farklı takı ya da ev eşyalarında kullanıldığı zaman oldukça dikkat edilmesi gereklidir. Bu taşın temizlenmesi güneş ışığında bekletilerek yapılır ya da güneş ışığı nemli bir bezle silmek taşın yeniden parlak bir biçimde kullanılmasına olanak vermektedir.

Sodalit taşı, heyecanı bastırması özelliği nedeni ile kullanımı tercih edilen taşlar arasında bulunmaktadır. Çivit mavisi rengi ve mavinin diğer tonları eşliğinde beyaz çizgiler ve benekler de olduğu için oldukça güzel bir taştır.

Sodalit Taşının Faydaları

Birbirinden farklı pek çok ülkeden çıkarılan sodalit taşı günümüzde takı sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Sodalit taşının hem fiziksel olarak hem de manevi olarak çok fazla önemli taşıyan faydası olduğu bilinmektedir. Bu faydalı özellikleri nedeni ile sodalit taşı diğer doğal taşlar arasından bir adım öne

Sodalit taşının faydaları;

Sodalit taşı özellikle topluluk karşısında konuşma yapacak olan kişiler için rahatlama ve huzur vermektedir.

Sodalit taşının boğaz şişliği, boğaz ağrısı ve boğazda oluşan iltihaplanmaya karşı etkisi olduğu bilinmektedir.

Bu taşın depresyona giren pek çok kişilere olumlu yönde etki sağladığı bilinmektedir.

Sodalit taşı kullanın kişilerde taş sayesinde kişi daha dinç olur ve kişinin gündelik hayatında işlerine odaklanma imkanı artmaktadır. Buna bağlı olarak sodalit taşı kişilerde bulunan konsantrasyonu da arttırır.

Sodalit taşı negatif enerjiyi kişilerden uzaklaştırır ve tamamen pozitif enerji sağlamaktadır.

Son olarak bu taş içeriğindeki mineraller sayesinde yolculuk sırasında mide bulantısı yaşayan kişilere karşı oldukça etkilidir.

Sizler de ihtiyaçlarınıza göre sodalit taşını tercih edebilirsiniz.