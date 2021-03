Söbelen Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Söbelen Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Söbelen mantarı ülkemizde bulunan bir mantar çeşididir.



Söbelen Mantarı Nedir?



Söbelen mantarı Türkiye'de çok yaygın olan bir mantardır. Oval bir yapıya sahip olduğu için sobe ismi verilmiştir. Yumurta benzerliğiyle dikkat çeken bir mantar çeşididir. Bu mantarın bilinen bir diğer ismi de, pösteki mantarıdır. Bu ismin verilme sebebi, koyun postuna benzerliği olmasından dolayıdır. Söbelen mantarı diğer mantar çeşitlerine göre daha tatlıdır. 1 yıl içinde iki kere çıkan bu mantarların çok değerli olduğu bildirilmiştir. Bu mantar türü tüketilen bir yemek türüdür.



Söbelen Mantarı Nerede Yetişir?



Söbelen mantar türü, çürükçüldür ve iyi gübrelenen bölgelerde yetişir. Bu mantar türü insan ayaklarını takip eden mantar türlerinden bir tanesidir. Toprak yollarda veya asfalt kenarlarında bile yetiştiği görülmüştür. Çok hızlı yetişen ve büyüyen mantarlardır. Özellikle yağmur yağışından sonra bir anda ortaya çıkabilirler. Hızlı bir şekilde büyümesi nedeniyle, büyük bir alanı kaplayabilirler.



Söbelen Mantarı Nerede Bulunur?



Söbelen mantarları çok zor bulunan mantar çeşitleridir. Mezarlıkta dahi oluştuğu görülmüştür. Genellikle yağmur bölgelerinde daha çok bulunur. Çok hızlı büyüdükleri için, küçük olan bulunan sobelen mantarlarının 1 gün içinde çok büyüdüğünü görebilirsiniz. Dağların etrafında yağış sonrasında sıkça görülür. Her yerde ortaya çıkabilen mantardır. Bazen yol kenarlarında bazen yeşillik bir alanda yetişebiliyor. Yağış sonrası her bölgede ortaya çıkabilir.



Söbelen Mantarı Yenir Mi Ve Zehirli Mi?



Söbelen mantarı, yemeklerde kullanılan bir mantar türüdür. Kendi cinsiyle aynı olan başka mantar türleriyle karıştırılması zararlıdır. Üstelik bu mantarın temizlenmesine gerek yoktur. Kolay bir şekilde toplanarak, yemek yapılabilir. Kendisine özgü olarak bir tadı ve kokusu bulunmuyor. Başka bir mantar türüyle karıştırılmadığı sürece herhangi bir zehir durumu oluşmaz. Genellikle tavada yağda pişirilerek tüketilir. Bazen herhangi bir yemek içerisine dahil edilerek tüketiliyor.



Söbelen Mantarı Faydaları



Söbelen mantarı her yerde bulunmaz. Özellikle çayırlık alanlarda bolca görülür. Yol kenarlarında mutlaka bulabileceğiniz mantar türüdür. Söbelen mantar tüketildiğinde fayda sağlayacak bir özelliği bulunuyor. Söbelen mantarı, şeker hastalığına çok iyi geliyor. Şeker hastası olan kişiler söbelen mantarı tüketiyor. Yapılan araştırmalara göre bu mantar çeşidinin tüketilmesi, şeker hastalığının önüne geçiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği öne sürülmüştür.



Söbelen Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Söbelen Mantarı Yetiştiriciliği



Söbelen mantarı kendi kendine yetişen mantar çeşididir. Yağış olan bölgelerde oluşarak, meydana gelir. Çok hızlı büyüyen ve kendini yetiştiren bir mantar çeşididir. Yumuşak ve kabaran topraklarda meydana gelir. Çayırlık ve yeşillik alanlarda da ortaya çıkan mantar çeşididir. Bu mantar türleri çıkarılırken dikkatli olunması gerekir. Çıkarırken altta bulunan başka mantar türleri bulunabilir. Mantar yağış aldığında hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Yüksek sıcaklıklarda meydana çıkan bir mantar türü değildir. Genellikle yağış sonrası aniden ortaya çıkar.



Söbelen Mantarı Özellikleri



Söbelen mantarı çok değerli bir mantardır. Her bölgede bulunmayan bir mantar çeşididir. Ansızın ortaya çıkan ve hızlı büyüyen bir mantar çeşididir. Bu mantar çeşidini, yol kenarlarında veya yeşil alanlarda görebilirsiniz. Söbelen mantarı yenilebilen bir mantar türüdür. Yağmur yağan bölgelerin büyük bir kısmında rastlanan mantar türüdür. Bu mantar türü tüketilirken, başka mantarlarla karıştırılmaması sağlık için önemlidir.