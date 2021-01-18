Sleeve Gastrektomi İle Zayıflama Nasıl Olur?

Besin emilim mekanizmasında değişiklik yapılmadan yalnızca midenin hacminin kısıtlanarak besin alımının azaltılması prensibine dayanan tüp mide ameliyatı sırasında, midenin yaklaşık %80’lik bir bölümü kalıcı olarak vücut dışarısına çıkarılıyor. İnce bir tüp şekline sahip yeni mide oluşturulurken midenin geniş kısmı devre dışı bırakılıyor. Bu kısımda açlık hormonu olarak adlandırılan “ghrelin” hormon salınımının gerçekleştiği kısım da bulunuyor. Böylece tüp mide ameliyatından sonra mide hacmi kısıtlanmasının yanı sıra iştahta da belirgin bir azalma meydana gelebiliyor.

Sleeve gastrektomi sonrası kilo verme süreci

Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonrasında hastalar erken dönemde sıvı beslenme sürecine başlarlar. Daha sonra ise püre ve son olarak katı beslenme dönemi devreye alınır. Hastalarda erken dönemde belirgin bir iştahsızlık durumu yaşanması oldukça yaygındır, yine de gerekli besin alımının tamamlanması gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Tüp mide ameliyatı sonrasında doktor önerilerine uyan ve iyileşme süreci tamamlandıktan sonra düzenli olarak egzersiz yapmaya başlayan hastalar hızlı bir şekilde kilo verme sürecine girerler. Operasyondan sonraki yaklaşık 1,5-2 senelik dönemde fazla kiloların yaklaşık %95-100’üne kadar verilebileceği bilinmektedir. Bu hızlı kilo veriş sürecinde sleeve gastrektomi ameliyatı sırasında hem mide hacminin kısıtlanması hem de açlık hormon salınımının azaltılması etkilidir.

Sleeve gastrektomi sonrası kilo vermek hastaya bağlı!



Hiçbir obezite cerrahisi tek başına kilo verilmesini sağlamaz. Bu nedenle bariatrik cerrahilere başvuranların kilo vermeye istekli olması ve sürecin gerektirdiklerini yerine getirmeye kararlı olması büyük bir önem taşır. Kişinin yaşı, genel sağlık durumu, beslenme kurallarına ne denli uyduğu gibi değişkenler kilo verme sürecini etkileyebilir.

Sleeve Gastrektomi sonrası maksimum oranda kilo verilebilmesi için yeni beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması gerekir. Az yemek her zaman tek başına yeterli değildir; tüketilen besinlerin kalorisine çok dikkat edilmelidir. Hedeflenen kiloya inildikçe hastalar hem daha formda bir vücuda kavuşabilir hem de fazla kilo nedeniyle yaşadıkları yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, eklem rahatsızlıkları ve kolesterol gibi hastalıkların gerilemesine şahit olabilir.