Skinny Kot Pantolonlar Hala Moda mı?

Kot pantolonlar, aslında her zaman farklı bir şekilde moda olmaya devam ediyor. Mesela artık, daha geniş paçalı olanlar tercih ediliyor.

Bu tarz kesimler daha rahat hareket etmenizi sağlarken, aynı zamanda kıvrımlarınızı da belli ediyor. Yani eskiden kullanılan daracık, içinde nefes alması bile zor olan kotların tam tersi, hareket özgürlüğü sağlıyor.



Skinny jean’lerin nasıl kombinlendiği önemlidir



Skinny kot pantolonların moda olup olmamasından ziyade, nasıl eşleştirildiği önemlidir. Eğer hala dolabınızda sakladığınız daracık kot pantolonlarınız varsa, onları daha uzun bluzlarla, oversize ceketlerle, boyfriend gömleklerle, geniş kesim tişörtlerle eşleştirerek kullanmayı deneyin. Böylelikle yeni trend salaş giyime de uyum sağlamış olursunuz.

Yeni moda daha bol kesim skinny’leri ise, sıradan bir tişört, gelişigüzel boynunuza doladığınız bir şal ve patchwork desenli bir hırkayla harika bir şekilde kombinleyebilirsiniz.