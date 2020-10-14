Sizi Arkadaştan Daha Öte Gördüğünü Gösteren İşaretler

Sizi arkadaştan daha öte görüp görmediğini anlamanız için takip etmeniz gereken bazı sinyaller var. İşte o sinyaller...

Daha çık baş başa görüşmek istiyorsa

Onunla beraber takıldığınız bir arkadaş grubunuz olmasına rağmen sizinle birebir görüşmek istiyor ve bunun için adım atıyorsa sizi daha da yakından tanımak istiyor olabilir. Hatta daha çok baş başa görüşmek istemesi en büyük işaret diyebiliriz.

Temas kurmak istiyorsa

Sizden hoşlandığının en büyük belirtilerinden biri de temas kurmaya çalışmasıdır. Sandalyesini yakınınıza çekmesi, konuşurken kolunuza dokunması, sizi dinlerken daha sık gözlerinizin içine bakması... Bu işaretler size ilgisi olduğunu anlamına gelebilir.

Daha çok ilgileniyorsa

Sizi bir arkadaştan daha fazlası olarak görmeye başlarsa, daha .ok tanımaya çalışacaktır. Aileniz, işiniz, ilgi alanlarınız hakkında daha çok soru soracak, hayatınızla daha fazla ilgilenecektir.

Sık sık arıyorsa

Bir bahane bulup sizi daha çok aramaya, mesaj atmaya başladıysa bu hoşlandığının işaretlerinden biridir. Sizden hoşlanıyorsa sürekli iletişimde olmak isteyecektir.