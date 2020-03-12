Siz Hiç Köpek Balığı Gördünüz Mü?

Denizin rengârenk dünyasını keşfetmenin keyfini çıkaracağınız bu yerde Nil timsahlar, dev kaplumbağalar, tropik kuşlar ve daha birçok canlı bulunuyor. Ailece keyifli bir gün geçirmek için, linki tıklayın yakala.co’nun indirimli fırsatını değerlendirin.

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Sadece belgesellerde izlediğiniz deniz altı canlısını yakından görmenin ayrıcalığını yaşayacağınız ViaSea Akvaryum’da çocukların ufkunu geliştiren ve hayvan sevgisini aşılan farklı deneyimlerde sizi bekliyor. Örneğin bir vatoz balığını kendi ellerinizle besleyebilirsiniz. Bir dünya eğlence ve heyecan için sizi Türkiye’nin eğlence adasına davet ediyoruz. Linki tıklayın ve ViaSea Akvaryum’da olmanın ayrıcalığını keşfedin.

ViaSea Akvaryum’un büyülü dünyasında zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Rehber eşliğinde gezerken canlı türleri hakkında bilgiler alacak ve bilmediğiniz canlıları öğrenmenin zevkine varacaksınız. Farklı farklı temalardan oluşan sergide denizin altındaki yaşamı gözlemlerken sevdiklerinizle birlikte bu anların mutluluğunu paylaşacaksınız. Linki tıklayın ve mavinin büyüleyici hayatına giriş yapın.

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