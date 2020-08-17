Siyatik Nasıl Bir Hastalıktır?

Siyatik nedir?

Dördüncü ve beşinci bel omurları arasından çıkan, buradan topuklara kadar uzanan 'siyatik' adı verilen sinirde görülen ağrılı bir hastalıktır. Siyatik ağrısı kendisini iki şekilde belli eder: Ya devamlı hafif bir ağrıdır ya da arada bir gelen şiddetli ağrıdır. Ağrılar, siyatik siniri boyunca, kalçadan topuğa kadar uzanır.

Siyatik ağrısı, bazen bel fıtığı ile karıştırılmaktadır. Ağrının siyatik sinirinden kaynaklandığını anlamak için hasta sırt üstü yatırılır. Bacak gergin bir halde iken yavaş yavaş yukarı kaldırılır. Bu sırada uyluğun arka yüzünde bacağa hatta ayağa kadar uzanan kasıntılı bir ağrı duyuluyor ise siyatik şüphesi kesinleşir. Bacak ne kadar yukarı kaldırılırsa, ağrı o derece şiddetli olur.

Siyatiğin neden olur?

Siyatiğin çok çeşitli sebepleri vardır. Başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

• Omurga kireçlenmesi

• Omurga tümörleri

• Bel fıtıkları

• Omurga enfeksiyonları

• Doğumdan gelen bazı rahatsızlıklar

• Omurganın alt kısımlarında meydana gelen kırık, çıkık ve zedelenmeler

• Leğen kemiklerinde veya bu bölgeye yakın organlarda hasarlanmalar

• Gut, şeker hastalığı, bazı sinir tahriş edici ilaçların siyatik siniri çevresine enjekte edilmesi

• Bazı iç organ tümörleri

Tedavisi nedir?

Uygulanacak tedavi şekli, siyatik sinirini etkileyen asıl faktörün ortaya çıkarılmasından sonra tespit edilir. Tedavinin ilk dönemlerinde ağrı kesici ilaçlar ve yatak istirahati verilir. Daha sonra sıcak banyolar, kaplıca kürleri, masaj ve fizik tedavi usulleri tatbik edilir.