Siyah Nokta Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Siyah Nokta Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Hiç kimse cildinde siyah nokta olsun istemez. Ancak olduğu durumda da bu sorununa yönelik çeşitli çarelere başvurma ihtiyacı hisseder. Bu noktada en önemli kurtarıcı olarak ise siyah nokta maskesi karşımıza çıkar.



Siyah Nokta Maskesi Nedir?



Piyasada satışı gerçekleştirilmekte olan siyah nokta siyah maskeleri; binlerce yıldır toprağın altında kalmış durumda olan polifenollerin doğal yapısının her hangi bir bozulmaya uğramadan işlenip sihap nokta maskesi haline getirilmesiyle oluşmaktadır.



Siyah nokta maskeleri, çeşitli dermatolojik testlerden geçirilerek üretimi yapılan ürünler olup bu siyah nokta maskelerinin büyük bir çoğunluğu ise her cilt tipine uygun yapıda olup rengini içeriğindeki doğal özütlerden almaktadır.



Siyah Nokta Maskesi Ne İşe Yarar?



Siyah nokta maskesi, kadınların korkulu rüyası olan siyah nokta gibi son derece can sıkıcı cilt problemlerinden biri olan siyah noktaların önlenmesinde son derece etkili bir rol üstlenir. Her kes tarafından rahatlıkla kullanılabilir bir özellik barındırır.



Siyah Nokta Maskesi Nasıl Yapılır? Siyah Nokta Maskesi Yapımı



Siyah nokta maskesi pek çok doğal ürün kullanılarak kolaylıkla hazırlanabilir bir maske olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan isteyen herkes evde bulunan ürünlerden yararlanarak kendisine bir siyah nokta maskesi hazırlayabilir. Bunun yapmanı gereken kendiniz için en ideal özelliklere sahip olan ve kolayca hazırlayabileceğiniz siyah nokta maskesi belirlemektir.



Siyah Nokta Maskesi Faydaları Nelerdir?



Hem ekonomik hem de pratik kullanımıyla çok fazla tercih edilen siyah maskenin pek çok faydaları bulunmaktadır. İşte siyah nokta maskesinin faydaları:



- Siyah nokta maskesi öncellikle ilk yarım saat içerisinde çok etkili olmaktadır.

- Düzenli kullanılması durumunda sivilce ve siyah noktaları önleyici bir etki göstermektedir.

- Cildin nem dengesini sağlayarak kan dolaşımını arttırıcı etki ortaya koyar,

- Citte oluşan yaşlılık etkilerini azaltıcı bir rol üstlenir.

- İltihap ve ödem giderici etkiye sahiptir.

- Uygulandığı ciltte detoks etkisi yaratır.

- Cildi yenilenmesine katkı sağlar.

- Cildi ölü hücrelerden temizler ve sıkılaştırıcı etki yaratır.

- Ciltte tazelenmeye sebep olur ve bunu sonucu olarak da hafif bir his yaratır.



Siyah Nokta Maskesi İçin Pratik Tarifler



Evde kolaylıkla bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlanabilecek siyah nokta maskesi tarifler sırasıyla aşağıda verilmektedir:



1- Limon Bal Maskesi Tarifi:



Yarım limon suyunun içine 1 tatlı kaşığı kadar bal eklenerek karıştırılır ve bu şekilde çok pratik bir siyah nokta maskesi hazırlanır. Hazırlanan maske önceden temizlenmiş olan problemli bölgeye tatbik edebilir veya yarım limonun üstüne bal dökülüp problemli bölgeyi doğrudan limonla ovarak da bu tarifi uygulamanız mümkün olmaktadır. Karışım uygulandığı yerde 15-20 dakika bekletildikten sonra soğuk suyla yıkanarak temizlenir.



2- Yeşil Çay Maskesi Tarifi:



1 yemek kaşığı kadar yeşil çay havanda ezilerek toz haline getirilir. Sonrasında havanda ezilen yeşil çayın içerisine macun kıvamını alıncaya kadar azar azar limon suyu ve çay kaşığının ucuyla bir parça tuz ilave edilir. Hazırlanan karışım kıvamını alınca, önceden temizlenmiş olan sorunlu bölgeye uygulanır. Uygulandıktan sonra bu bölgede 15-20 dakika bekletilir. Sürenin sonunda soğuk suyla yıkanarak karışımın cilt üzerinden temizlenmesi sağlanır.



3- Yoğurt Yulaf Maskesi Tarifi:



1 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi veya ununun içine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave edilip iyice karıştırılır. Bu şekilde elde edilen karışımın uygulanacağı bölgenin genişliğine göre içerisine 1 yahut yarım yemek kaşığı (tercihen süzme) yoğurt eklenerek karıştırılır. Sonrasında önceden temizlenmiş olan cilde pamukla veya parmakların yardımıyla iyice yayılır. 20-25 dakika bekletildikten sonra ilk olarak ılık sonra da soğuk suyla yıkanarak cilt üzerinden temizlenir.