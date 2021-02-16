Siyah Gül Nasıl Yetişir? Siyah Gül Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Siyah gül birçok çiçek türü gibi şoklanarak ihraç edilmektedir. 3 ile 5 yıl arasında canlılığını koruyan Halfeti gülü, en dayanıklı çiçeklerden biridir.

Siyah Gül Nasıl Yetişir?

Siyah gül, dünya üzerinde mikro iklim olarak tanımlanan ve çevresindeki iklim kuşaklarından farklı özelliklere sahip alanlarda yetiştirilebilir. Bu nedenle en nadir gül türlerinden biridir. Son yıllarda başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde karagül yetiştirmek için özel seralar açılmaya başladı. Bu seralarda siyah gülün istediği iklim şartları ve nem oranı çeşitli ekipmanlarla sağlanıyor.

Siyah Gül Nerede Yetiştir?

Geçtiğimiz yıla kadar sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen siyah güller artık birçok Avrupa ve Afrika ülkesinde yetiştirilmeye başladı. Türkiye'de olduğu gibi bu ülkelerde de siyah gül yetiştirmek için özel seralar kuruluyor.

En çok siyah gül yetiştiren ülkelerin başında laleleri ile ünlü olan Hollanda geliyor. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde en yeni tekniklerin uygulandığı Hollanda dışında Fransa, Belçika, Lüksemburg, Tunus ve Mısır'da da karagül seraları mevcuttur.

Siyah Gül Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Ülkemizde siyah gül Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün desteklediği ıslah çalışmaları ile Şanlıurfa'da yetiştirilmektedir. Öncesinde Halfeti ilçesinin doğal koşullarında yetişen bu özel çiçekler, günümüzde modern tekniklerin kullanıldığı seralarda yetiştirilmektedir.

Siyah gülün kesme çiçek sektörüne geri kazandırılması için başlatılan projelerde sadece Halfeti değil Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde seralar açıldı. Bu seralarda ısıtma- soğutma, gölgeleme ve havalandırma işlemlerinin tamamı bilgisayar kontrolünde gerçekleştirmektedir.

Islah yöntemlerinin dışında atom enerjisiyle farklı özelliklere sahip siyah güller de yetiştirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda siyah güllerin farkı formlarının hem ülke pazarında satışa çıkarılması hem de ihraç edilmesi bekleniyor.

Siyah Gül En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Siyah gül diğer tüm güllerden ve çiçeklerden farklı bir forma sahiptir. Sadece ilkbahar ve sonbahar aylarında siyah olan bu nadir çiçek türü, özel ıslah yöntemleri ile yetiştirilebilir. Bunun dışında atom enerjisi ve ışınlarla kullanarak siyah gül yetiştirmek mümkündür. Bunun için devlet desteğiyle birçok proje hayata geçirildi ve olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.