Siyah çekirdek besin değerleri: 100 gr siyah çekirdek kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Siyah çekirdek, kalp hastalıkları ve şeker hastalığı başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi gelen bir besin maddesidir. Her gün belli bir miktarda tüketilen siyah çekirdeğin vücuda faydaları olmaktadır.



Siyah Çekirdek Besin Değerleri: 100 GR Siyah Çekirdek Kaç Kalori?



Siyah çekirdekte bulunan kalori miktarı 100 gramında 584 kcal bulunmaktadır. 1 avuç yani 36 g siyah çekirdekte ise yaklaşık olarak 211 kalori bulunmaktadır.



Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Siyah çekirdeğin 100 gramında 20.0 g Karbonhidrat ve 20.8 g Protein değeri bulunmaktadır.