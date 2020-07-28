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GeriKültür Sanat Siyah Beyaz Fotoğrafları İle Meydan Okuma Akımına Destek Veren Ünlüler
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Siyah Beyaz Fotoğrafları İle Meydan Okuma Akımına Destek Veren Ünlüler
Kültür Sanat

Siyah Beyaz Fotoğrafları İle Meydan Okuma Akımına Destek Veren Ünlüler

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Siyah Beyaz Fotoğrafları İle Meydan Okuma Akımına Destek Veren Ünlüler
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"Sosyal medyada bir çığ gibi büyüyen ‘Kadınlar kadınları destekliyor’ etiketiyle siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşarak ‘meydan okuma’ akımına destek veren pek çok ünlü isim var."

Kadına yönelik şiddete karşı tüm dünyadan milyonlarca kadın "Biz de buradayız" dedi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte Türkiye'den ve dünyadan 'Challenge Accepted' etiketi ile siyah beyaz fotoğraflar paylaşarak kadına şiddete meydan okuyan ünlü isimler...

EBRU ŞALLI

GÖKÇE BAHADIR

DEMET ŞENER

GÜLŞEN

 
 
 
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#challengeaccepted @mahizeraytas @omur_yeginsu #istanbulsözleşmesiyaşatır

Gülşen (@gulsen)'in paylaştığı bir gönderi ()

FİLİZ AKIN

ASLIHAN GÜRBÜZ

 
 
 
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#challengeaccepted #istanbulsözleşmesiyaşatır #womensupportingwomen @aysuntongsir

Aslıhan Gürbüz (@gurbuzasli)'in paylaştığı bir gönderi ()

GUPSE ÖZAY

 
 
 
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Annem ve ben de #istanbulsözleşmesiyaşatır diyoruz. #challengeaccepted #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesi kadınları her türlü şiddetten korumak, şiddeti ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerine son vermek için 2012 senesinde Türkiye tarafından onaylanmış, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı olan ilk uluslararası sözleşmedir. Herkes için eşit, adil ve şiddetsiz bir yaşam için #istanbulsözleşmesi Women's rights are human rights. İstanbul Convention, ratified by Turkey in 2012, is the first legally binding international treaty to prevent women from all forms of violence, eradicate gender-based violence and end femicides. For an equal, just and violence-free life for everyone, we need #istanbulconvention @unwomenturkey #unwomenturkey

Gupse Özay (@gupseo)'in paylaştığı bir gönderi ()

ARZUM ONAN

AZRA AKIN

SELMA ERGEÇ- NUR FETTAHOĞLU

 
 
 
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Challenge accepted @carolinekoc @eclipsnf #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesiyaşatır #humansupportinglife

Selma Ergeç (@selmaergecofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

BEGÜM KÜTÜK

HAZAL KAYA

 
 
 
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@selingokbakar @selinsekerci ve @gulben123 #challengeaccepted #womenempoweringwomen #kadınlarkadınlarıdestekliyor

Hazal Kaya (@hazalkaya)'in paylaştığı bir gönderi ()

SELİN ŞEKERCİ

 
 
 
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#challengeaccepted @sznakb 💜💜💜🌻#womensupportingwomen #womanpower

Selin Şekerci (@selinsekerci)'in paylaştığı bir gönderi ()

SILA GENÇOĞLU

 
 
 
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Kabul. @tugcece77 Kadının halinden kadın anlar. #challengeaccepted Degil mi? @bluediamondflower f: @emreunalstudio

Sıla (@silagencoglu)'in paylaştığı bir gönderi ()

EZGİ MOLA

SEDA SAYAN

GÜLBEN ERGEN

DEMET ÖZDEMİR

 
 
 
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#challengeaccepted ❤️ #istanbulsözleşmesiyaşatır

Demet Özdemir (@1demetozdemir)'in paylaştığı bir gönderi ()

 AYŞE ÖZYILMAZEL

BURCU ESMERSOY

 
 
 
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kiz kardeslik kazanacak ❤️ @esenhunal @modatutkusu #challengeaccepted #womensupportingwomen

burcu esmersoy (@burcues)'in paylaştığı bir gönderi ()

SERENAY SARIKAYA

 
 
 
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#challengeaccepted #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesiyaşatır @hafizecelikturk @burcumbaygut

Serenay Sarıkaya (@serenayss)'in paylaştığı bir gönderi ()

SİBEL CAN

 
 
 
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Challenge accepted! @carolinekoc #womensupportingwomen

Sibel Can (@sibelcan)'in paylaştığı bir gönderi ()

 TÜRKAN ŞORAY

 
 
 
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#kadındayanışması #istanbulsözleşmesiyaşatır

Türkan Şoray (@sorayturkan1)'in paylaştığı bir gönderi ()

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ

 
 
 
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@handealtayli ve @berrocks #challengeaccepted #istanbulsozlesmesiyasatir #womenempoweringwomen #kadinlarkadinlaridestekliyor

Ozge Ozpirincci (@ozpirincci)'in paylaştığı bir gönderi (

BEGÜM AKKAYA

CANSU TOSUN

HANDE KAZANOVA

CARA DELEVINGNE

SİNEM KOBAL

JENNIFER ANISTON

 
 
 
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Thank you to all the brilliant and beautiful women in my life who sent the most uplifting messages today. Truth be told, I don’t really understand this #challengeaccepted thing…but who doesn't love good reason to support women! Soooo…. challenge accepted! ⠀ ⠀ And while I have you here, maybe the best way we can support other women is to REGISTER TO VOTE for the issues that affect women. Encourage all your friends, girlfriends, sisters, moms, daughters to do the same. The election is right around the corner, and we need to look out for each other AND love each other! 👩🏽‍🤝‍👩🏻👩🏻‍🤝‍👩🏼👭🏽👩🏿‍🤝‍👩🏼❤️

Jennifer Aniston (@jenniferaniston)'in paylaştığı bir gönderi ()

JENNIFER LOPEZ

KERRY WASHINGTON

BERGÜZAR KOREL

BEREN SAAT

SONGÜL ÖDEN

EVA LONGORIA

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