Siyah Beyaz Fotoğrafları İle Meydan Okuma Akımına Destek Veren Ünlüler
"Sosyal medyada bir çığ gibi büyüyen ‘Kadınlar kadınları destekliyor’ etiketiyle siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşarak ‘meydan okuma’ akımına destek veren pek çok ünlü isim var."
Kadına yönelik şiddete karşı tüm dünyadan milyonlarca kadın "Biz de buradayız" dedi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte Türkiye'den ve dünyadan 'Challenge Accepted' etiketi ile siyah beyaz fotoğraflar paylaşarak kadına şiddete meydan okuyan ünlü isimler...
EBRU ŞALLI
GÖKÇE BAHADIR
DEMET ŞENER
GÜLŞEN
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#challengeaccepted @mahizeraytas @omur_yeginsu #istanbulsözleşmesiyaşatır
FİLİZ AKIN
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#challengeaccepted #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesi @derintutku_deeppassion @zeynepggermen @serfiergun @tayganni @ufekinci @zeyneptosunofficial @gulsebir My beloved beautiful friends ... @nebahatcehre . @sorayturkan1 ... Belki Amerka’da çıkmitır bu zincir Fakat görüyorum ki tüm ülkelere yayılmış Duymayan Kalmasın Bu bir kadın eylemi ve dayanışmasıdır İlla Polis müdahelesi ile karşılaşmadan Seslerin duyulması ricamızdır... #womenempowerment .
ASLIHAN GÜRBÜZ
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#challengeaccepted #istanbulsözleşmesiyaşatır #womensupportingwomen @aysuntongsir
GUPSE ÖZAY
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Annem ve ben de #istanbulsözleşmesiyaşatır diyoruz. #challengeaccepted #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesi kadınları her türlü şiddetten korumak, şiddeti ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerine son vermek için 2012 senesinde Türkiye tarafından onaylanmış, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı olan ilk uluslararası sözleşmedir. Herkes için eşit, adil ve şiddetsiz bir yaşam için #istanbulsözleşmesi Women's rights are human rights. İstanbul Convention, ratified by Turkey in 2012, is the first legally binding international treaty to prevent women from all forms of violence, eradicate gender-based violence and end femicides. For an equal, just and violence-free life for everyone, we need #istanbulconvention @unwomenturkey #unwomenturkey
ARZUM ONAN
AZRA AKIN
SELMA ERGEÇ- NUR FETTAHOĞLU
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Challenge accepted @carolinekoc @eclipsnf #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesiyaşatır #humansupportinglife
BEGÜM KÜTÜK
HAZAL KAYA
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@selingokbakar @selinsekerci ve @gulben123 #challengeaccepted #womenempoweringwomen #kadınlarkadınlarıdestekliyor
SELİN ŞEKERCİ
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#challengeaccepted @sznakb 💜💜💜🌻#womensupportingwomen #womanpower
SILA GENÇOĞLU
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Kabul. @tugcece77 Kadının halinden kadın anlar. #challengeaccepted Degil mi? @bluediamondflower f: @emreunalstudio
EZGİ MOLA
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#istanbulsözleşmesiyaşatır bu sözleşmenin 4 temel ilkesi var: Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi , şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül eş güdümlü ve etkili bir işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. YANİ ARKADAŞLAR BU ANLAŞMA KADINLARIN YAŞAM GÜVENCESİDİR, ELİMİZDEN ALINMAMALIDIR 🙏🏼 #challengeaccepted #womensupportingwomen #womanpowerment
SEDA SAYAN
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@elif.guvendik meydan okumanı kabul ettim. Bu meydan okumayı kimin karşılayacağını düşündüğümü seçmeye dikkat ettim,ama her şeyden önce bu tür düşünceyi kimin paylaştığını bildiğim için kadınlar arasında bir kaç eleştiri var ; onun yerine birbirimize dikkat etmeliyiz . Olduğumuz gibi güzeliz . Sadece siyah beyaz bir fotoğraf gönderin “meydan okuma kabul edildi “ yazıp adımı etiketleyin Özel olarak aynı şeyi yapacak 50 kadını tanımlayın. Seni seçtim çünkü sen güzel güçlü ve inanılmazsın Haydi birbirimize ❤️ @gulben123 #challengeaccepted #challenge
GÜLBEN ERGEN
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Güzel ve güçlü dostum @sedasayan bana meydan okumuş. Seve seve kabul ediyorum. Kadının kadına şiddeti değil, kız kardeşliği, dostluğu için @hazalkaya ya meydan okuyorum🤍 #challengeaccepted #togetherwearestronger #istanbulsözleşmesiyaşatır #istanbulsözleşmesi #kadınlarkadınlarıdestekliyor #kadındayanışması #womeninspiringwomen #womensupportingwomen #şiddetehayır #kadınaşiddetehayır
DEMET ÖZDEMİR
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AYŞE ÖZYILMAZEL
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Biz beraber güçlüyüz💪🏼 ‘Kadın kadının kurdudur’ sözü çürüsün, bir daha kullanılmasın artık. @meldakamhikosif ve @guloguz_ meydan okumalarını kabul ediyor, güçlü, kendini seven, çalışkan, sahip olduğu değerlerin farkında, hayata güzel bakan, yazan, üreten şahane kadınlar @handealtayli ve @eceyorenc01 ‘i bu meydan okumaya davet ediyorum ❤️ sizi seviyorum kızlar💪🏼😍#challengeaccepted #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesiyaşatır #togetherwearestronger
BURCU ESMERSOY
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kiz kardeslik kazanacak ❤️ @esenhunal @modatutkusu #challengeaccepted #womensupportingwomen
SERENAY SARIKAYA
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#challengeaccepted #womensupportingwomen #istanbulsözleşmesiyaşatır @hafizecelikturk @burcumbaygut
SİBEL CAN
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TÜRKAN ŞORAY
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ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
BEGÜM AKKAYA
CANSU TOSUN
HANDE KAZANOVA
CARA DELEVINGNE
SİNEM KOBAL
JENNIFER ANISTON
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Thank you to all the brilliant and beautiful women in my life who sent the most uplifting messages today. Truth be told, I don’t really understand this #challengeaccepted thing…but who doesn't love good reason to support women! Soooo…. challenge accepted! ⠀ ⠀ And while I have you here, maybe the best way we can support other women is to REGISTER TO VOTE for the issues that affect women. Encourage all your friends, girlfriends, sisters, moms, daughters to do the same. The election is right around the corner, and we need to look out for each other AND love each other! 👩🏽🤝👩🏻👩🏻🤝👩🏼👭🏽👩🏿🤝👩🏼❤️
JENNIFER LOPEZ
KERRY WASHINGTON
BERGÜZAR KOREL
BEREN SAAT
SONGÜL ÖDEN
EVA LONGORIA