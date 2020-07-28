Siyah Beyaz Fotoğrafları İle Meydan Okuma Akımına Destek Veren Ünlüler

Kadına yönelik şiddete karşı tüm dünyadan milyonlarca kadın "Biz de buradayız" dedi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte Türkiye'den ve dünyadan 'Challenge Accepted' etiketi ile siyah beyaz fotoğraflar paylaşarak kadına şiddete meydan okuyan ünlü isimler...

EBRU ŞALLI

GÖKÇE BAHADIR

DEMET ŞENER

GÜLŞEN

Bu gönderiyi Instagram'da gör #challengeaccepted @mahizeraytas @omur_yeginsu #istanbulsözleşmesiyaşatır Gülşen (@gulsen)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Tem, 2020, 5:08öö PDT )

FİLİZ AKIN

ASLIHAN GÜRBÜZ

GUPSE ÖZAY

ARZUM ONAN

AZRA AKIN

SELMA ERGEÇ- NUR FETTAHOĞLU

BEGÜM KÜTÜK

HAZAL KAYA

SELİN ŞEKERCİ

SILA GENÇOĞLU

EZGİ MOLA

SEDA SAYAN

GÜLBEN ERGEN

DEMET ÖZDEMİR

Bu gönderiyi Instagram'da gör #challengeaccepted ❤️ #istanbulsözleşmesiyaşatır Demet Özdemir (@1demetozdemir)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Tem, 2020, 2:17ös PDT )

AYŞE ÖZYILMAZEL

BURCU ESMERSOY

SERENAY SARIKAYA

SİBEL CAN

Bu gönderiyi Instagram'da gör Challenge accepted! @carolinekoc #womensupportingwomen Sibel Can (@sibelcan)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Tem, 2020, 5:33öö PDT )

TÜRKAN ŞORAY

Bu gönderiyi Instagram'da gör #kadındayanışması #istanbulsözleşmesiyaşatır Türkan Şoray (@sorayturkan1)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Tem, 2020, 10:50öö PDT )

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ

BEGÜM AKKAYA

CANSU TOSUN

HANDE KAZANOVA

CARA DELEVINGNE

SİNEM KOBAL

JENNIFER ANISTON

JENNIFER LOPEZ

KERRY WASHINGTON

BERGÜZAR KOREL

BEREN SAAT

SONGÜL ÖDEN

EVA LONGORIA