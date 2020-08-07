Sitrin Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Sitrin Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Kuvars ailesinden olan sitrin taşı, doğada nadir bulunan bir taştır. Sitrin taşı, adını limon anlamından gelen ve Yunanca’da “ Citron" anlamına gelen kelimesinden almıştır. Sitrin taşında bulunan dönmüş su, taşın kırılması ile birlikte tekrardan suya dönüşür. Ayrıca sertlik derecesi 7 olan bu taş, rengini doğal olan limoniteden almıştır.

Sitrin Taşı Nedir?

Doğada ender bulunan sitrin taşının sertlik derecesi 7 olmakta ve rengini demir ve limoniteden alan bir taştır. İçerisinde dönmüş bulunur. Sitrin taşı kırıldığında ise bu donmuş su çözülür. Sitrin taşı, Yunanca’da “ citrıon” kelimesinden gelmekte ve limon anlamına gelmektedir. İnsanların vücudunda bulunan organların daha sağlıklı bir hal aşması için kullanılan ve haluk arasında şifalı taş olarak da bilinir.

Sitrin Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Dünyanın hemen hemen her yerinde sitrin taşı bulunsa da, Genellikle Rusya, Madagaskar Brezilya, Fransa, Britanya gibi ülkelerde daha çok bulunur. Doğal ortamlarda yer alan bu taşı bulabilmek için, ilk önce bu taş hakkında gereken bütün bilgilere sahip olunmalı ve bulabilmek için uzun zaman harcanmalıdır. Ayrıca çok bulunan yerlerde aramak, sitrin taşını daha çabuk bulmaya sağlar.

Sitrin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Sitrin taşının sahtesini ve gerçeğini ayırt etmek çok zordur. Fakat bunu anlamak için oldukça kolay bir yöntem vardır, elinize bir çakmak ya da kibrit alarak sitrin taşını ısıttığınız da, içerisinde bulunan donmuş su çözülecek ve ardından renk değişimi olup olmadığına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer sahte ya da kaplama gibi bir durumu varsa sitrin taşı eriyecektir.

Sitrin Taşı Özelikleri

Doğal ve insanların hayatında yer edinmiş olan sitrin taşının birçok özeliği bulunmaktadır. Bu taşın bazı özelikleri şunlardır;

Sarı ve kahverengi gibi birden çok renge sahip doğal bir taştır

İçinde bulunan kimyasallar ile gücün, gizli gücün ve başarının sembolü olmuş

Demir minareleri ve limonite minareleri ile insan vücuduna yarar getirmekte

İçerisinde donmuş su ile zihnin canlanmasına katkı sağlar.

Sitrin Taşı Faydaları

Geçmişten günüme değin yapılan bütün araştırmalar neticesinde sitrin taşının insan vücuduna ve yaşantısına yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Kişinin kötü alışkanlıklarından ve bağımlılıklarından kurtulmasını sağlar.

Kalp, karaciğer, böbrek ve dalak gibi iç organların sağlıklı olmasını sağlar.

Beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Üzüntü ve diğer negatif durumları ortadan kaldırır.

Cep telefonu, Telsiz, Tablet v Bilgisayar gibi cihazlardan yayılan zararlı radyasyonları uzaklaştırarak, insan ömrünün daha uzun olmasını sağlar.

Sinüzit ve migren gibi baş ağrılarının dinmesini sağlar.

Sinirim sisteminin ve kan dolaşımının daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlar.

Sitrin taşı, insanların korkularını ortadan kaldırarak onlara cesaret ve güç verir.

Mide ve bağırsak sorunlarının iyileşmesinde yardımcı olur.

İnsanlarda bulunan kasların ağrılarını giderir.

Uyku problemi olan kişilerin daha düzenli bir uyku düzenine sahip olmasını sağlar.

Kâbus gören çocukların yastıkları altında sitrin taşı yerleştirmek, onların kabus görmesini engeller.

Vücuda enerji vererek daha enerjik bir vücuda sahip olmasını sağlar.

Aile içinde yer alan negatifliğin dağılmasını sağlayarak, iyi bir aile ortamı oluşturur.