Sistoskopi Nedir, Nasıl ve Neden Yapılır?

Sistoskopi nedir?

Bir idrar kesesinin üretra yoluyla endoskopisinin alınmasına sistoskopi denmektedir. Yani sistoskopi idrar yolunun doğrudan görülmesine yarayan bir tanı testi uygulamasıdır. Dolayısıyla da idrar yoluyla ilgili olan hastalığın tedavi edilmesine yaramaktadır.

Sistoskopi test uygulamasında kullanılan araca sistoskop denmektedir. Sistoskopun teleskop veya mikroskop gibi mercekleri vardır . Bu lensler doktorun idrar yolunun iç yüzeylerine odaklanmasını sağlar. Bazı sistoskoplar , cihazın ucundan diğer ucundaki bir görüntüleme parçasına bir görüntü taşıyan optik fiberler (esnek cam fiberler) kullanır. Sistoskoplar, pediatrikten yetişkine ve bir kalem kalınlığından yaklaşık 9 mm'ye kadar çeşitlilik gösterir ve ucunda bir ışık bulunur. Birçok sistoskopta, üriner sorunları tedavi etmeye yönelik cerrahi prosedürler için diğer aletlere rehberlik edecek ekstra tüpler bulunur.

Sistoskopi nasıl yapılır?

Sistoskopun esnekliğinde farklılık gösteren iki ana sistoskopi türü vardır: Esnek ve katı olanlar. Esnek sistoskopi her iki cinsiyette de lokal anestezi ile yapılır. Tipik olarak, topikal bir anestezik, çoğunlukla ksilokain jeli kullanılır. İlaç, prosedürün başlamasından beş ila on dakika önce idrar kanalı yoluyla üretraya aşılanır . Rijit sistoskopi aynı şartlar altında yapılabilir, ancak genellikle genel anestezi altında, özellikle erkek hastalarda, probun neden olduğu ağrı nedeniyle gerçekleştirilir.

Test uygulanırken küçük borucuk ile idrar yoluna yani mesaneye giriş yapılmaktadır. Bu sayede mesane incelenmektedir. Gerekli olduğunda mesaneden parça alınmakta ve laboratuvar ortamında bu parça incelenmektedir.

İşlemin yan etkileri arasında da enfeksiyon da bulunmaktadır. Bunun yanında kanama da ortaya çıkabilmektedir. Fakat yan etkilerin hepsi geçici süreyle 2 gün sonra son bulmaktadır. İşlem sonrasında ilgili hastanın ani hareketlerde bulunması idrar yolunda delinmeye yol açabilmektedir. Bu amaçla hastaya ağır işler yapmaması söylenmekte ve dinlenmesi önerilmektedir.

Sistoskopi nerelerde kullanılır?

Sistoskopi, başlıca mesane tümörü ve diğer mesane hastalıklarında tanısal (diagnostik) amaçlı ve mesane kanserinin TUR sonrası takibinde kontrol amacıyla kullanılır. Sistoskopi testi idrar yolu yani mesane ile ilgili pek çok hastalıkta uygulanmaktadır.