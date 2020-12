Şişkinlikten Tansiyona Birçok Faydası Var! Civanperçemi Kürü Nasıl Hazırlanır?

Civanperçemi bitkisinin halk arasında yöreden yöreye değişen birden fazla bilinen isimleri vardır. En çok kullanılanları; Kandil çiçeği, Akbaşlı, Binbir yaprak otu, Barsama otu. Güneşin bol olduğu bölgelerde ve azotca zengin topraklarda yetişenleri en uygun olanlarıdır. Nemli toprak bu bitki için uygun değildir. Günümüzde bilinen 200'ün üzerinde türü vardır.

Hazımsızlığa karşı etkili

Civanperçeminin, sindirim sistemini uyarıcı, bağırsaklardaki gazı giderici ve tansiyon düşürücü özellikleri de vardır. Doğru türü kullanıldığında, öğünlerden sonra yaşanan hazımsızlığa veya oluşan şişkinliğe karşı da çayı mükemmel bir yardımcıdır. Mide krampları şikâyetlerinde önerdiğim bir bitkidir. Hafif derecede migreni olanlar için de iyi bir destek tedavi imkânı sağlar. Karaciğer metabolizması, insandan insana farklılık gösterir. Bu nedenle civanperçeminin küründen çok olumlu sonuçlar alan bir kimse, maydanoz veya ceviz yaprağı küründen daha az oranda olumlu sonuç alabilir. Aynı şekilde ceviz yaprağı küründen başarılı sonuçlar alan bir kimse, maydanoz kürü uygulamasından daha az oranda istifade edebilir.

Bitkilerle gelen sağlık

Kişi, önce maydanoz kürü ile başlamalı eğer istenilen düzeyde karaciğer enzimlerinde (Hepatit B hastalarının zaman zaman karaciğer fonksiyonlarının nasıl çalıştığını gösteren analizlerinde) düzelme görülmüyor ise, bu takdirde lavanta, civanperçemi veya ceviz yaprağı kürlerinin uygulamasına destekleyici olarak geçebilirler.

Regl dönemlerini ağrılı ve depresif geçiren kadınların kolayca uygulayabileceği bir kürdür. Kramp çözücüdür. Özellikle regl öncesi başlayan veya reglin ilk günlerinde sancılı günler geçiren kadınların imdadına yetişir. Sebebi bilinmeyen regl düzensizlikleri yaşayan kadınların da yardımcısıdır. Adet öncesi şiddetli ağrı ve sancı çeken genç kızların rahatlıkla uygulayabilecekleri bir kürdür. Çok sayıda kadın, sancılı geçen regl günlerini doğum kontrol hapı kullanmaya gerek kalmadan, civanperçemiyle sorunlarını çözebilmiştir. Civanperçemi, yüzün üzerinde karmaşık biyolojik aktif madde içerir. Bunlardan en önemlileri achilleine, apigenin, azulen, camphor, coumarin, inulin, menthol, quercetin, rutin ve salisilik asittir. Achilleine maddesi kanamayı durdurucu özelliğe sahiptir. Azulen ise antibiyotik özellik gösterir.

Bitkilerle gelen sağlık Achilin ve achilleine

Bitkilerdeki bazı etkin maddeler sadece ve sadece o bitkiye özgüdür. Yani, bitkiye özel maddeler içerir ve doğada sadece o bitkide bulunur. Achillin ve achilleine adlı iki etkin madde civanperçemine özgüdür ve doğada sadece bu bitkide bulunurlar. Her iki madde de kadınların regl dönemlerinde ağrıların alınmasında etkin rol oynayan maddelerdir. Kadınların regl dönemleri ile ilgili vurgulamak istediğim önemli nokta şudur: Genel bir kural olmasa da, regl döneminde ani kan şekeri düşüşü veya kan şekerinde gün boyu oynamalar kendisini belirgin bir şekilde gösterebilir. Bu durumda regl günlerindeki şikayetler genel olarak; "İçim çekiliyor, kendimi kaybediyorum, baygınlık geçirmek üzereyim, aşırı gerginim" şeklinde olabilir.

CİVANPERÇEMİ KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Kadınların sancılı geçen adet dönemlerine karşı adet döneminin başlamasına üç gün kala uygulamaya başlanır ve bitimine kadar devam edilir.

Bir tutam civanperçemi (yaklaşık beş gram) yarım litre kaynamakta olan suyun içine atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte 3 dakika demlenir. Ilıdıktan veya soğuduktan sonra süzülür. Adet döneminin başlamasına üç gün kala her gün sabah ve akşam bir su bardağı içilir. Her gün taze olarak hazırlanır. Reglinin bitimine kadar devam edilir. Bu kür her adet döneminde birkaç ay uygulanır.

Dikkat: Tüm bu önerilerin bir yardımcı ve destekleyici olduğunu unutmayınız ve hekime gitmeden kendi kendinizi tedaviye kalkışmayınız.

Miyomu olan kadınlar dikkat!

Bazı kadınlarda miyoma veya miyomun büyüklüğüne bağlı olarak adet kanamaları daha fazla olabilir. Hatta ara kanamalar da yaşayabilirler. Miyomu olan kadınların civanperçemi kürünü uygulamamalarını öneririm. Çünkü, civanperçemi miyoma bağlı kanamaları artırır. Enteresandır ki, achillin ve achilleine maddeleri kanamayı durdurucu özelliği olan etkin maddelerdir. Bu özellikleri saf olarak (ilaç) alındıklarında geçerlidir. Civanperçeminin çayının içeriğinde bulunmaları durumunda bu etkilerini gösteremezler.

Bitkilerle gelen sağlık

Şüphesiz ki, bunun en önemli nedeni civanperçeminin içeriğinde bulunan diğer etkin maddeler, Achillin ve achilleine maddelerinin kanamayı durdurucu özelliğini ortadan kaldırır. Dikkat buradaki bilgilerin herhangi bir hastalığı teşhis amacı kesinlikle yoktur. Bir rahatsızlığınız var ise, mutlaka bir hekime danışınız.

Prof.Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu