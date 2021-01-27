Şişkinliği Önlemek ve Sindirimi Artırmak İçin 4 Basit Yoga Pozu

1. Dört ayak poz

Pilates veı yoga öğretmeni Manuela Sanchez, "Dört ayaklı, şişkinliği azaltmaya yardımcı olmak için en sevdiğim egzersizdir. Bu egzersiz sadece merkez kontrolünü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çapraz stabilitenizi ve omuz stabilitenizi de zorlar" diyor.

Nasıl yapılır?

Dizleriniz doğrudan kalçalarınızın altına gelecek şekilde elleriniz ve dizleriniz üzerinde matın üzerinde durun.

Sırtınızı C eğrisi çizerek karnınıza doğru bakın. Omuzlarınızı ve kalçalarınızı egzersiz boyunca nötr durumda tutun.

Karnınızı aşağı indirerek sırtınızı bükün. Sonra başınızı ve göğsünüzü ileri ve yukarı kaldırın.

Beş ila sekiz tekrar devam edin.

Bu egzersizi ilerletmek için, dört ayaklı pozisyonda kalırken sağ bacağınızı geriye doğru uzatın. Sırtınızı çevirirken sağ dizinizi göğsünüze doğru çekin. Sırtınızı bükerken, bacağınızı arkaya doğru uzatın. Beş ila sekiz tekrardan sonra, bu akışı diğer bacağınızda tekrarlayın.

2. Yastık desteği

İleri kıvrımların karın organları boyunca dolaşımı desteklediği ve hatta sindirim ve metabolizmamızı harekete geçirdiği uzun zamandır biliniyor. Büyük bir yemekten sonra, midenizi dinlendirmek için bir yastıktan destek almak nefesinizi destekler ve karın organlarınızı nazikçe sıkıştırır, masaj yapar.

Nasıl yapılır?

Uyluklarınızın üzerine yerleştirmek için bir yastık alın. Yastık ne kadar sıkı olursa, mide masajını desteklemek o kadar iyidir.

Bacaklarınızı düz bir şekilde uzatın ve ayak parmaklarınızı öne doğru esnetin.

Göğsünüzü yastığın üzerine koyarak eğilin, derin nefes almaya başlayın.

Rahatlamak için ihtiyaç duyduğunuz kadar nefes almak için burada durun.

3. Pilates topuyla plank

Pilates eğitmeni Lia Bartha, "Bu onarıcı hareket bağırsaklarınız için faydalı olabilir çünkü top pelvik bölgenize yerleştirilir ve sindirim sistemine masaj yapar. İleri ve geri hareket ederek, top midenize döner ve pelvik tabanınıza geri dönerek bağırsakları hedef alır" diyor.

Nasıl yapılır?

Midenizin altına bir pilates topu alın ve plank pozisyonuna geçin.

Midenizin topun üzerinde dinlenmesine izin verin.

Topu mideniz boyunca yuvarlamak için bu pozisyonu tutun veya vücudunuzu ileri geri hareket ettirin.

4. Deve duruşu

Bu poz, sindiriminiz de dahil olmak üzere tüm vücudunuzdaki kan dolaşımını artırır.

Nasıl yapılır?

Dizlerinizin üzerinde durun, dizler kalça açıklığında, kalçalar ise yere dik şekilde olsun.

Kalçalarınızı hafifçe sıkın ve elleriniz pelvis kemiklerinizin üzerinde aşağı bakar şekilde dursun.

Nefes alın başınızı ve kalbinizi yukarı doğru iti, ellerinizi topuklarınızın üzerine koyun, tüm bedeninizi gerdirin.

Önceki pozisyona dönün ve hareketi tekrarlayın.