Sisam Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sisam Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sisam ağacı, bilinen diğer adıyla Dalbergia Sissoo veya Sheesham, Hindistan’ın kuzeyinde yetişen bir ağaç türüdür. Bölgede oldukça popüler ağaç olmasının bir diğer önemli nedeni de sağlamlığıdır. Bu sağlamlık neticesinde mobilya üretimin ana maddesi olma özelliği kazanmıştır.

Sisam Ağacı Nedir?

Sistem ağacı Hindistan’da yetişen bir ağaçtır ve genellikle kuzey Hindistan’a özgüdür. Ağacın bir diğer adı Hint Gülü’dür. Temel özelliklerinden biri dokusunun ve renginin eşsiz bir güzelliğe sahip olmasıdır. Ortalama uzunluğu 25 metredir. Hızlı bir büyüme süreci ile sıklıkla yaprak döken bir ağaç olması, beyaz ve pembe çiçeklerinin bulunması aynı zamanda kösele adı verilen yaprakları içermesi kendine has bir ağaç türü olması konusunda özelleşmesini sağlamıştır.

Sisam Ağacı Nerede Yetişir?

Sisam, Hint Gülü Ağacı Kuzey Hindistan’da yetişir ve yetişimi sırasında sert iklimlere karşı dayanıklı olma özelliği taşır.

Sisam Ağacı Nasıl Yetişir?

Sisam ağacı dayanıklı olma özelliği neticesinde sahip olduğu sert gövdesi ile dört mevsim soğuğa karşı kendini koruyabilen bir ağaçtır. Sert gövdesiyle mobilyacılıkta yaygın olarak tercih edilmesinin temel nedeni de sisam ağacından üretilmiş eşyaların uzun ömürlü olmasıdır. Bu uzun ömürlü olma süreci de ağaca mobilyacılık anlamında pahalı bir değer kazandırmıştır.

Sisam Ağacı Özellikleri

Sisam ağacı ve bu ağaçtan üretilmiş mobilyalar genellikle oymacılık üzerinedir. Ahşap oymacılığı için oldukça elverişli bir ağaç türü olma bu ağaca kendine has nitelikler de kazandırmıştır. Başta mutfak alanında sık kullanılan dolaplar olmak üzere ev ve ofis hayatında, kapı, lambri, pencere, döşeme, kaplama gibi alanlarda sık tercih edilir. Suya karşı dayanıklı olan bir ağaç türüdür. Sisam ağacından yapılan pek çok mobilya sektörde üst fiyat marjlarına satılmakta ve tüketiciyle buluşturulmaktadır. Özellikle yemek masalarında sisam ağacının kullanıldığı pek çok ürün bulunur. Bu ürünler hem dış görünümü ile dikkat çeken hem de kalitesi ile kullanan kişilerin memnun kalacağı şık ve modern ürünlerdir.

Sisam Ağacı Bakımı

Sisam ağacından üretilmiş eşyaların bakımında koruma önemli bir noktadır. Özellikle sisam ağacından üretilmiş sehpaların üzerinde herhangi bir sıcak nesnenin uzun süre bırakılması gövdesine zarar verebilir. Bu nedenle korunması tavsiye edilir. Aynı zamanda çok nemli ortamlar ve ıslak ortamlara karşı da ağacın korunması gerekir. Dış mekanlarda kullanımı tavsiye edilmez. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması ağacın yapısına zarar verir ve uzun ömürlü kullanımı ortadan kaldırır. Temizliği sırasında fazla ıslak olmayan nemli bir bez kullanılabilir. Kimyasal ürünlerin teması asla tavsiye edilmez. Aynı zamanda farklı sıvıların da yüzeyinde kullanılması uygun olmamaktadır.

Sisam Ağacının Faydaları

Sisam ağacından üretilen ürünler faydaları bakımından çok yönlüdür. Bu ürünler mutfak eşyaları olabildiği gibi evlerde pencerelerin kepenklerinin ve çerçevelerinin kapanmasını sağlayan yapılar da olabilmektedir. Bu nedenle faydaları, üretilecek ürüne göre değişkenlik gösterir. Son zamanlarda trend bir çıkış yakalayan avangard mobilyacılık sektöründe çok sık tercih edilir. Evlerde hoş ve ağır bir ambiyans yaratırken ortamın prestijini arttıran bir ağaç türüdür. Bu nedenle lüks hayatta son yıllarda çıkış yakalamıştır. Aynı zamanda sisam ağacından üretilen sehpalar ve masalar da oldukça dayanıklı olmaktadır. Bu sayede ağacın çok uzun yıllar ev dekorasyonunda tercih edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Ağacın bir diğer önemli olan dayanıklılık özelliği ile üzerine konulacak ürünlerde oluşabilecek kayma ve devrilme gibi olumsuz durumları minimalize ettiği bilinir. Bu nedenle de evlerin salonlarında ve mutfaklarında sisam ağacından yapılmış ürünlerin tercih edilmesi oldukça sık görülen bir durumdur. Bazı dekoratif eşyaların kaplanmasında da bu ağaç türünden faydalanılır. Özellikle ahşap binaların kapılarında sisam ağacının korunaklı yapısı soğuk havalara karşı ekstra koruma sağlar. Bu durum da kış aylarında göz önüne alınan önemli bir faktördür.