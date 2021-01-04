Sirtuin (Sirt-food) Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sirtuin (Sirt-food) diyeti nedir?

Aidan Goggins ve Glen Matten’in kaleme aldığı Sirt Food Diet isimli kitap bu diyetin zayıflama genini aktive ettiğini söylüyor. Henüz bilimsel bir kanıt olmasa da bu popüler diyet son zamanlarda en merak edilen konuların başında geliyor.

Bu diyette, 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ederek kas yıkımını önlediği, hatta yağ yakımını artırdığı ve açlık hissetmeden vücut ağırlığında azalma saptandığı belirtiliyor. Sirtuin diyeti gibi popüler diyetlerin uzun vadede uygulanabilirliği kısıtlı olmakla beraber güvenilirlikleri için daha çok deneysel çalışmalara ihtiyaç var.

Sirt-food diyeti nasıl yapılır?

Bu diyet kapsamında önerilen bir takım gıda, vücutta sirtuinler adı verilen spesiﬁk proteinleri aktive etme görevine sahip. Tüketilen bu besinler, metabolizmayı düzenliyor, kas kütlesini arttırmaya yardımcı oluyor ve yağ yakımı kolaylaştırıyor. Sirtuinlerin vücuttaki hücreleri stres altındayken koruduğu ve iltihabı, metabolizmayı ve yaşlanma sürecini düzenlediği ortaya konulan çalışmalar arasında.

Sadece sirt gıdalarla beslenmek yetmiyor. En iyi şekilde sonuç alabilmek için diyete başlarken bir haftalık ciddi bir kalori kısıtlaması gerekiyor. Savundukları düşünceye göre kalorinin kısıtlandığı bu dönemde zayıﬂama geni aktive oluyor. Kalori alımı kısıtlandığında, bedende az enerji bulunuyor ve hücrelere stres yükleniyor.



Sirtüin bu stresi hissediyor ve çalışmaya başlıyor. Bu da hücrelerin radikal şekilde davranmalarına sebep oluyor. Sirtüin metabolizmayı hızlandırıyor ve kasların verimini arttırıyor. Yağ yakımını aktive ediyor, enﬂamasyonu azaltıyor ve hücrelerdeki hasarları gideriyor. Sonuç daha ﬁt, daha ince, daha sağlıklı bir beden oluyor.

Sirtuin diyetine göre ilk öğünün erken saatlerde tüketilmesi ve 19.00’dan sonra herhangi bir şey tüketilmemesi gerekiyor. Sınırlı miktarda kırmızı et ve süt/süt ürünleri, ılımlı ölçüde balık ve kümes hayvanları tüketimi öneriliyor. Sirtuin diyeti yapanlar, kalori kısıtlaması yaşamadıklarını, aç kalmadan ve yoğun egzersiz yapmadan daha uzun sağlıklı bir yaşam sürüleceğini iddia ediyor.

Bu diyeti savunanlar tarafından yeşil çay, roka, kara lahana, kakao (yüzde 85), kahve, çilek, Medine hurması, hindiba, kuş gözü acı biberi, karabuğday, kereviz, kapari, yaban mersini, zerdeçal, kırmızı soğan, ceviz, sızma zeytinyağı olmak üzere 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ederek kas yıkımını önlediği, hatta yağ yakımını arttırdığı ve açlık hissetmeden vücut ağırlığında azalma saptandığı belirtiliyor.

Toplam 21 günlük bu diyetin ilk safhası bir hafta sürüyor ve bu süreçte kişi ciddi kalori kısıtlaması ile sirt gıdalardan oluşan özel sıvılar ve öğünlerle besleniyor.

İlk haftanın ilk 2-3 gününde kalori alımı günde 800-1000 arası olmalı. Bu kaloriler de sirt gıdalarla hazırlanan 3 yeşil sıvı ve 1 öğünden oluşuyor. Haftanın kalanında kalori alımı günde 1500’e kadar çıkıyor. Bu süreçte de sirt gıdalarla hazırlanan 2 yeşil sıvı ve sirt gıdaların ağırlıklı olduğu 2 öğünle besleniliyor.

Diyetin ikinci safhası 14 gün sürüyor ve bu dönemde istikrarlı bir kilo kaybı gerçekleşiyor. Sirt food diyetinin yazarları uzun süre kilo kaybını sürdürebilmek için her gün sirt gıdalarla hazırlanmış 1 adet sıvı ile sirt gıdaların ağırlıklı olduğu 3 öğünle beslenmeyi tavsiye ediyor.