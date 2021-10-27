Sirken otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Sirken otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Sirken otu, isim olarak az bilinen bitki çeşitlerinden biridir. Yabani ıspanak denildiğinde akla gelen bitki türü, A, B ve C vitaminleri açısından çok yararlı bitki türüdür. Doğada kendiliğinden yetişebilen otlardan biridir.

Sirken Otu Nedir?

Sirken otu ıspanağa benzeyen, lezzetli ve yararlı bir bitki türüdür. Tel ıspanak, yabani ıspanak ve yalancı ıspanak isimleriyle bilinir. Kendiliğinden yetişebilen sirken otu, kalsiyum, demir ve potasyum bakımından zengindir. Mutfaklarda yer alması önerilen bitkilerin başında gelen sirken otu, her yerde yetişebilen türlerden biridir. Besin değerleri oldukça yüksektir. Bazı uzmanlara göre ıspanaktan daha yararlı olduğu ifade edilir.

Sirken Otu Ne İşe Yarar?

Sirken otu, doğa bitkileri içerisinde yararları en yüksek bitki türlerinden biridir. Tüketilmesi sıklıkla tavsiye edilen sirken otu, yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bağırsakların daha iyi çalışmasına yarar sağladığı söylenebilir.

Sirken Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Sirken otu dünyanın her yerinde doğada kendiliğinden yetişebilen bitki türüdür. Ülkemizde daha sık olarak, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Sirken Otu Hangi Mevsimde Olur?

Sirken otu, ilkbaharın başında büyümeye başlar ve genellikle Mart ayı sonunda çiçekleri açmaya başlar. İlkbahar ortasından yaz başına kadar çiçekleri solmaya ve kurumaya başlar.

Sirken Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sirken otu birçok mevsimde kendiliğinden yetişebilme özelliğine sahiptir. Bahçe ve tarlalarda yetiştirilmesi en kolay bitkilerden biridir.

Sirken Otu Nasıl Kullanılır?

Sirken otu haşlanarak tüketilebilen bir bitkidir. Ispanakla birlikte farklı yemeklerde lezzet katmak için kullanılabilir. Aynı zamanda yaprakları kurutulup çayı yapılabilir.

Sirken Otu Kullanımı

Bitki ağırlıklı yemek pişirdiğinizde, sirken otunu hafifçe kavurun. Daha sonra yemeğin içerisine koyarak bir süre pişmesini bekleyin. Sirken otunun yanında dilerseniz ıspanak ekleyerek tüketebilirsiniz.

Sirken Otu Faydaları Nelerdir?

Sirken otu vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen yaranın iyileşme sürecini hızlandırıcıdır.

Sindirim sisteminin daha hızlı biçimde çalışmasına destek olur.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Cilt sağlığını iyileştirme konusunda önemli etkilerinin olduğu söylenebilir. Güneş lekelerinde aktif olarak kullanılabilen bitkidir.

Potasyum, kalsiyum, A, B, C vitaminleri açısından çok zengindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuda direnç sağlayıcı özelliklerinin olduğunu söylemek mümkündür.

Sirken Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sirken otu kullanımından yararlarının ne olduğu ve nelere iyi geldiği bilinmelidir. Sirken otu, vücudun hemen bölgesine yarar sağlar. Kan akışını normal seyrinde döndürür. Bağırsakları temizler. Mide sağlığına iyi gelir.

Sirken Otunun Zararları Var Mıdır?

Doğadaki tüm bitkiler önemli faydalara sahiptirler. Bunun yanında bazılarının tüketilmesi zarar verebilir. Sirken otu zararları çok az olan, çeşitli hafif yan etkiler gösterebilen bitkidir.

Bitkilerin büyümelerini bazı engelleyici özellikleri bulunur. İnsanlarda baş ağrılarına, kusma sorunlarına neden olabiliyor.

Baş dönmesi ve yutkunma sorunu hafif yan etkilerinden bazılarıdır.

Hamileler, emzirenler ve 12 yaş altı çocukların kullanmamaları önerilir.

Kronik bir rahatsızlığı olan kişinin, kullanırken mutlaka doktoruna bilgi vermesi gerekir.

Bitkilerin kullanımı öncesi mutlaka uzmanlara danışılmalıdır. Alerji sorunları olan bireyler, hassas bünyeliler sirken otundan uzak durmalıdır.

Sirken Otu Nerede Satılır?

Sirken otu pek çok aktarda satılan bitkidir. Buralarda bulunamadığında güvenli internet firmalarından temin edilmesi mümkündür. Kilosu ortalama 50 ile 80 lira arasında değişir.