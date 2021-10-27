Sinir otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Sinir otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Sinir otu, yaprakları alt kısımda kalıp tohumları yükselen bitki türüdür. A ve K vitaminleri açısından zengin bitkilerden biridir. Birçok ortamda yetişebildiğinden bulunması zor olmayan değerli bitkiler arasında yerini alır.

Sinir Otu Nedir?

Çıban otu veya yara otu olarak da bilinen sinir otu, ülkemizde en çok yetişen bitki türlerinden birisidir. İstanbul'dan Elazığ'a, Sakarya'dan Bingöl'e, Kars'tan Maraş'a kadar birçok ilimizde sıkça yetişiyor. Potasyum, kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan sinir otunun ismi alternatif tıpta sürekli yer alıyor. Meralarda, sulak alanlarda, kırsal alanlarda ve mezarlıklarda sıkça kendisini gösteriyor.

Sinir Otu Ne İşe Yarar?

Sinir otunun sağlık bakımından farklı alanlarda işe yaradığı söylenebilir. Vitamin eksikliği olan bireylerde yüksek vitamin ihtiva ettiğinden yararlıdır. Vitamin eksikliğini giderdiğini konusunda çok işe yaradığı söylenebilir.

Sinir Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Sinir otu özellikle sulak alanlarda hemen her zaman yetişebilen bitkidir. Bunun yanında ülkemizin her köşesinde yetişebilen nadir bitkilerden birisidir. Dünyaya baktığımız birçok kıtada olduğu söylenebilir.

Sinir Otu Hangi Mevsimde Olur?

Sinir otu yaz veya kış yetişebilen bitki türüdür. Bu özelliği sayesinde onu her mevsimde bulmak mümkündür.

Sinir Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sinir otu dünyada bulunan en bol bitkilerden biridir. Yetiştiriciliği yapılmak istenirse yapılabilir. Yerinin sulak olmasına özen gösterilmesi yetiştirilmesi için gereklidir.

Sinir Otu Nasıl Kullanılır?

Sinir otunun kullanımı diğer bitkilere benzerlikler gösterir. Kullanımı yapraklar kurutulduktan sonra kaynatılıp içilmesi şeklindedir.

Sinir Otunun Kullanımı

Sinir otunu kullanmak için ilk olarak kaç kişilik hazırlayacağınızı belirlemelisiniz. Buna göre sıcak su kaynattıktan sonra, 1-2 kaşık sinir otu ilave edip birkaç dakika bekletmelisiniz. Demlendikten sonra sinir otunu içebilirsiniz.

Sinir Otu Faydaları Nelerdir?

Sinir otu vücudun direnç seviyesini artırır. Bu durum var olan hastalıkların daha çabuk iyileşmesine destek olur.

Kış aylarında uzmanlar tarafından balgam söktürücü olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kronik öksürük rahatsızlığı olan kişilerde, öksürüğü azaltabildiği söylenir.

Damar tıkanıklıklarını gidermede yardımcı oluyor. Bu durumda tansiyon, kolesterol ve kalp rahatsızlıklarının azalmasında yardımcı oluyor.

Çıban ve benzeri cilt hastalıklarına son vermek için kullanılması önerilir.

Grip ve soğuk algınlığı benzeri rahatsızlıkların giderilmesinde sinir otunun kullanıldığı ifade edilebilir.

Uykusuzluk gibi sık karşılaşılan rahatsızlığın giderilmesine yardımcıdır. Sinir otu, özellikle deri rahatsızlıklarında tedavi amacıyla kullanılabiliyor.

Sinir Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sinir otu içerisinde potasyum, fosfor ve çeşitli vitaminler barındıran bitki türüdür. Bu nedenle vücudu sürekli dinç tutmaya yaradığı söylenebilir. Vücut sağlığını korumaya iyi geldiği söylenen sinir otu, özellikle stres ve uykusuzlukla mücadele için etkilidir.

Sinir Otu Zararları Var mıdır?

Bitkilerin tümünde olduğu gibi çeşitli yan etkiler gösterebilir. Sinir otu özellikle kusma ve mide ağrıları yan etkilerine sahiptir. Hamile kişilerde kullanılmamalıdır. Kronik rahatsızlığı bulunanların ve emzirenlerin mutlaka uzman doktorlara başvurmadan kullanmamaları gerekir. Aşırı tüketimi baş ağrısı sorunlarına neden olabilen bitkidir.

Sinir Otu Nerede Satılır?

Sinir otu aktar denilen yerlerde bulunabilen bitkidir. Ülkemizin çoğu bölgesinde yetişebildiğinden bulunması güç değildir. Aktarda olmadığı durumlarda güvenli internet sitelerinden sipariş edilebilir. Kullanımı öncesinde uzmanlara mutlaka bilgi verilmeli ve tüketim miktarı tavsiyesi alınmalıdır.