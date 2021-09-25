Sinemaya Aşısız Giriliyor Mu, PCR Testi Zorunlu Mu?

Covid-19 salgınıyla mücadelede aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında aşı sırası gelmemiş vatandaşların yayınlanan yeni genelgeyle birlikte hangi kurum ve kuruluşlara ne şekilde girebileceği araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Sinemaya aşısız giriliyor mu, aşı zorunlu mu? Detaylar haberimizde…

SİNEMAYA AŞISIZ GİRİLİYOR MU?

Eylül ayının başında alınan kararlarla birlikte Covid-19 aşısı olmayan kişilere konser, sinema ve tiyatro gibi toplu etkinliklere katılmak için "negatif sonuçlu PCR testi" belgesi gösterme zorunluluğu başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu bir genelge göndermişti.

Bu açıklamaya göre 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Yani sinemaya gitmek isteyen aşısız kişiler azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi ile katılım sağlayabilmektedirler.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Aynı şekilde şehirlerarası uçak, tren ve otobüs seyahatleri için de PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de en az 48 saat içinde negatif olduğu ispatlanmış PCR testi olması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.