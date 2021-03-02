Sinek Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Sinek Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Dünya çapında birçok farklı mantar türü bulunur. Bu maddelerden bazıları zehirli bazıları zehirli değildir. Yani bazıları yenir ve bazıları ise yenmez. Son dönemlerde ise sinek mantarı merak edilmekte ve internet üzerinden de araştırılmaktadır.



Sinek Mantarı Nedir?



Dünya çapında latince ismi olarak amanita muscaria olarak bilinen bu mantar, Türkçe üzerinden sinek mantarı olarak ifade edilmektedir. Şapka kısmı bir yumurtaya benzeyen görüntüsü ile beraber, ayrıca 15 veya 20 cm kadar uzayabilmektedir. Aynı zamanda kırmızımsı bir rengi ile beraber, üzerinde bazı siğiller bulunur. Özellikle sinekleri öldürücü bir etkiye sahip olduğundan dolayı bu isim verilmiştir.



Sinek Mantarı Nerede Yetişir?



Sinek mantarı daha çok asitli toprakları seven bir mantar türüdür. Özellikle huş ağacı ile beraber kozalaklı ağaçların düşmüş olan yaprakların alt kısmında bu mantarları bulmak mümkün. Genel olarak ağustos ve kasım aylarında ormanlarda ya da parklarda yaygın olarak bulunur. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde bulunabilecek bir mantar türü olarak da ön plana çıkıyor.



Sinek Mantarı Nerede Bulunur?



Genel olarak sinek mantarı asitli toprakların olduğu bölgelerde bulunur. Tam yeri üzerinden bu mantar toplanmak isteniyor ise, o vakit kozalaklı ağaçlar ile beraber huş ağaçlarının düşmüş yaprakların alt kısımlarında bulmak mümkün. Şehirlerde de park alanlarındaki yeşillik kısımlarında bulunabilir. Diğer yandan çok dikkat edilmesi gereken mantar türleri arasında yer alıyor. Topladıktan sonra mutlaka ellerde dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.



Sinek Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Dünyaca ünlü mantar çeşidi olarak ön plana çıkan sinek mantarı, günümüzde özellikle birçok farklı film ya da dizi ile çizgi filmlerde kullanılır. En çok merak edilen konular içerisinde ise bu mantarın zehirli olup olmadığı ve yenip yenmeyeceği konusudur. Bu bağlamda sinek mantarının oldukça zehirli bir mantar olduğunu söylemek gerekir. Kesinlikle yenmez ve hatta toplanırken ya da kullanırken dahil çok dikkat etmek gerekir. Genelde saldığı zehir nedeniyle sinekleri öldürmek için kullanılır. Bu anlamda süte batırmak suretiyle çevredeki sineklerin yok edilmesi sağlanır.



Sinek Mantarının Faydaları



İnsan sağlığı açısından sinek mantarının herhangi bir faydası olmamakla beraber, ciddi anlamda zararlar teşkil edebilir.



- Halüsinasyonlara neden olabilir.

- Çocuklarda ölüme yol açabilir.

- Bağırsak ve mide bozukluğu yaratabilir.

- Nefes alma zorluğu ile beraber kısmi felç yaratabilir.

- Tüketilmesi üzerinden belli başlı bazı zararlar verebilir.



Bunun dışında faydaları açısından adından da anlaşılacağı üzere sinekleri öldürmek özelliğine sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu mantarlar süte batırmak suretiyle sinekler ortadan kaldırılır.



Sinek Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Sinek Mantarı Yetiştiriciliği



Sinek mantarı daha çok kendiliğinden doğal ortamında yetişir. Özellikle asitli toprakları sever ve ormanlık alanlar ile beraber park alanlarında yetişir. Kozalaklı veya huş ağacı yapraklarını alt kısımlarında bulunur. Çok zehirli bir mantar olması ile beraber genel olarak yetiştiriciliği gerçekleştirilmez.



Sinek Mantarının Özellikleri



Sinek mantarının en önemli özelliği şüphesiz çok zehirli olmasıdır. Çocuklarda ölüme kadar götürülebilecek bir durum yaratırken, yetişkinlerde felç ya da bir takım zarara durumlar yaratabilmektedir. Ancak dokunurken ya da koklarken herhangi bir etkisi bulunmaz. Yine de genel olarak çok dikkat edilmesi gereken bir mantardır.