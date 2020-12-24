Sıklıkla Yapılan Prezervatif Hataları

Hasar kontrolünü unutmak

Prezervatifi kontrol etmek, yırtık olup olmadığına bakmak en çok yapılan hataların başında geliyor. Eğer yırtıksa onu kullanmanız hiçbir işe yaramayacaktır. Yırtık olup olmadığını kullandıktan sonra öğrenmek istemiyorsanız öncesinde mutlaka kontrol edin.

İki tane kullanma

Prezervatifler tek başlarına yeterince güvenlidir. Bazıları ekstra koruma sağlamak için iki tanesini üst üste kullanmayı tercih ediyor. Bu yaygın ve yanlış kullanım ilişkiden zevk almanıza engel olacak, ayrıca sürtünme nedeniyle yırtılmalarına da neden olacaktır. Böylece fazladan korunayım derken hiç korunamayacaksınız!

Yanlış bedeni satın almak

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, erkeklerin prezervatif alırken genellikle büyük bedeni tercih ettiğini ortaya koydu. Bunun en temel sebebinin ise penis boyu takıntısı olduğu biliniyor. Satın alma sırasında penis boyunuzu olduğundan uzun göstermek için büyük beden satın almak size iyi hissettirse de aynı his seks sırasında oluşmayacaktır. Yanlış beden prezervatif penise tam oturmayacağı için çıkacak ve size rahat vermeyecektir.

Son kullanma tarihi

Prezervatiflerin de son kullanma tarifi vardır! Şaşırdınız değil mi? Bu madde maalesef pek bilinmiyor ve prezervatif alınırken dikkat edilmiyor. Tarihi geçmiş prezervatif kullanmak, ürünün etkinliğini önemli ölçüde düşürür. Son kullanma tarihi geçmiş prezervatifler genellikle daha kuru ve daha zayıftır, bu nedenle de kullanım esnasında parçalanma ihtimali daha yüksektir.

Prezervatiflerin ömrü üretildikleri tarihten itibaren yaklaşık beş yıldır. Bir prezervatif kutusu üzerinde hem üretim tarihi hem de son kullanma tarihi bulunmalıdır. Satın almadan önce bakmayı unuttuysanız ve kutusunu attıysanız, markasına bağlı olarak her bir prezervatifin ambalajı üzerinde de son kullanma tarihi bulunabiliyor.

Ters takmak

Prezervatiflerin doğru kullanımı etkinliği ve cinsel ilişki sırasında tarafların zevk almasının önüne geçmemesi konusunda çok önemlidir. Bu konuda en yaygın yapılan hatalardan biri prezervatifin yönünü bulamamak ve yanlış taraftan takmaktır.

Bir kereden fazla kullanmak

Prezervatifi bir defadan fazla kullanmak da sık yapılan hatalardan biri. Bu hem hijyen konusunda sorun yaratıyor hem de aşınabilme veya yıpranabilme oranı yüksek olan ürünün tam olarak koruma sağlamamasına neden oluyor.

Açarken yırtmak

Seks sırasında prezervatif paketini açmak o anın heyecanı ile bazen zor olabiliyor. Çoğu zaman da acele davranıldığı için paketi açarken prezervatif de yırtılabiliyor. Paketi ortasından değil uç kısmından açmaya dikkat edin. Bu basit yol ile yırtılmanın önüne geçebilirsiniz.

Prezervatif ile aynı anda kayganlaştırıcı kullanmak

Prezervatiflerin çoğu rahat bir kullanım sağlamak için kayganlaştırıcı etkilidir. Prezervatif kullanırken aynı anda kayganlaştırıcı da kullanmak ürünün çıkmasına ve kullanımının zorlaşmasına neden olur.

Boşalma sonrası vajinada kalmak

En sık yapılan yanlışlardan biri de prezervatif ile boşaldıktan sonra vajinada kalmaktır. Prezervatifin sızıntı yapabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak vajinadan çekilmeniz gerekir.